Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come

Новая игра во вселенной средневековых ролевых игр Kingdom Come: Deliverance от чешской Warhorse Studios (принадлежит Embracer Group) не спешит выходить из тени, однако в открытый доступ, похоже, попало название проекта.

Напомним, в мае Warhorse подтвердила работу над «новым приключением Kingdom Come», намекнув на отсутствие подзаголовка Deliverance в названии. История Индржиха подошла к концу в Kingdom Come: Deliverance 2.

Как подметил портал The Phrasemaker, Warhorse накануне подала в Европе заявку на регистрацию торговой марки, которая могла рассекретить название предстоящей игры из серии Kingdom Come.

Товарный знак называется Kingdom Come Salvation и, согласно записи на сайте ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO), касается игрового ПО и развлекательных онлайн-сервисов.

Для сравнения: торговая марка Kingdom Come Deliverance в базе данных EUIPO относится лишь к игровому ПО. Не исключено, что в Kingdom Come Salvation будут некие мультиплеерные элементы.

Ранее сообщалось, что новая Kingdom Come (вероятно, Kingdom Come Salvation) уже находится в активной разработке и готовится к релизу в следующем фискальном году — то есть с апреля 2027-го по март 2028-го.

Помимо Kingdom Come Salvation, Warhorse разрабатывает амбициозную RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец». Проект пока находится на этапе предпроизводства, так что скорых новостей ждать не стоит.