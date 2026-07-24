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Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come

Новая игра во вселенной средневековых ролевых игр Kingdom Come: Deliverance от чешской Warhorse Studios (принадлежит Embracer Group) не спешит выходить из тени, однако в открытый доступ, похоже, попало название проекта.

Источник изображения: Steam (ΉeизⒷeᏨ₸hыӤ)

Источник изображения: Steam (ΉeизⒷeᏨ₸hыӤ)

Напомним, в мае Warhorse подтвердила работу над «новым приключением Kingdom Come», намекнув на отсутствие подзаголовка Deliverance в названии. История Индржиха подошла к концу в Kingdom Come: Deliverance 2.

Как подметил портал The Phrasemaker, Warhorse накануне подала в Европе заявку на регистрацию торговой марки, которая могла рассекретить название предстоящей игры из серии Kingdom Come.

Источник изображения: Steam (archie archer)

Источник изображения: Steam (archie archer)

Товарный знак называется Kingdom Come Salvation и, согласно записи на сайте ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO), касается игрового ПО и развлекательных онлайн-сервисов.

Для сравнения: торговая марка Kingdom Come Deliverance в базе данных EUIPO относится лишь к игровому ПО. Не исключено, что в Kingdom Come Salvation будут некие мультиплеерные элементы.

Логотип Kingdom Come Salvation (источник изображения: EUIPO)

Логотип Kingdom Come Salvation (источник изображения: EUIPO)

Ранее сообщалось, что новая Kingdom Come (вероятно, Kingdom Come Salvation) уже находится в активной разработке и готовится к релизу в следующем фискальном году — то есть с апреля 2027-го по март 2028-го.

Помимо Kingdom Come Salvation, Warhorse разрабатывает амбициозную RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец». Проект пока находится на этапе предпроизводства, так что скорых новостей ждать не стоит.

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Теги: kingdom come salvation, warhorse studios, ролевой экшен
kingdom come salvation, warhorse studios, ролевой экшен
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