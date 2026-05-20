Embracer подтвердила сроки релиза следующей игры Warhorse Studios — новая Kingdom Come может выйти уже в 2027 году

Подтверждённая разработчиками из чешской Warhorse Studios (принадлежит Embracer Group) новая игра во вселенной средневековых ролевых игр Kingdom Come: Deliverance ещё не имеет окончательного названия, но уже получила сроки выхода.

Как подметил портал Insider Gaming, генеральный директор Embracer Group Фил Роджерс (Phil Rogers) в рамках презентации результатов компании за прошедший финансовый год рассказал о новых проектах Warhorse Studios.

По словам Роджерса, новая Kingdom Come (судя по всему, без подзаголовка Deliverance в названии) уже находится в активной разработке и готовится к релизу в следующем фискальном году — то есть с апреля 2027-го по март 2028-го.

Что касается второго проекта в разработке у Warhorse, то подтверждённая вместе с новой Kingdom Come амбициозная RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец» пока находится на этапе предпроизводства.

В рамках новой трансформации Embracer Group франшиза Kingdom Come и студия Warhorse станут собственностью Fellowship Entertainment (в прошлом Middle-earth Enterprises & Friends), которая выйдет из состава холдинга в 2027 году.

Амбиций Warhorse не занимать — в студии нацелены стать «новыми королями RPG». Kingdom Come: Deliverance 2 завершила историю Индржиха из Скалицы, поэтому новая Kingdom Come может быть посвящена другим персонажам.

Ранее сообщалось, что режиссёр дилогии Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра (Daniel Vavra) как минимум на некоторое время отошёл от разработки игр ради готовящейся экранизации Kingdom Come: Deliverance.