«Хотим стать новыми королями RPG»: разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли амбициозный план на следующие игры

Средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 стал одной из лучших игр 2025 года, однако разработчикам из Warhorse Studios этого мало. Студия планирует заявить о своих правах на трон в жанре RPG.

Напомним, накануне Warhorse выпустила для Kingdom Come: Deliverance 2 последний, третий аддон — Mysteria Ecclesiae («Церковная тайна»), а в будущем хочет продолжить делать «глубокие, эмоциональные, кинематографичные и сюжетные RPG».

Об амбициях команды на приуроченном к релизу Mysteria Ecclesiae мероприятии для прессы в разговоре с GamesRadar рассказал PR-менеджер Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг (Tobias Stolz-Zwilling).

По словам Штольц-Цвиллинга, Warhorse Studios чувствует себя в ролевом жанре «абсолютно комфортно» и собирается сделать ставку на, что у неё получается: «Хотим стать новыми королями RPG».

«Мы считаем, что выработали собственную формулу <...>, и наш следующий проект пойдёт в этом же направлении. Однозначно [продолжим делать] захватывающие RPG», — заявил Штольц-Цвиллинг.

Подробности следующей игры Warhorse Studios официально не раскрываются, но, по слухам, студия взялась за проект фэнтезийной направленности (не по мотивам «Властелина колец»).

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добралась до GOG. За три месяца игра продалась в количестве 3 млн копий, а сейчас показатель приближается к 4 млн.