Warhorse подтвердила работу над RPG по «Властелину колец» и следующей Kingdom Come: Deliverance

Вслед за чередой слухов разработчики из чешской Warhorse Studios (принадлежит Embracer Group) наконец подтвердили, над чем трудятся после выпуска прошлогодней Kingdom Come: Deliverance 2.

Напомним, инсайдер bertik11 с форума Reddit (предсказал апгрейд Kingdom Come: Deliverance для актуальных консолей) прошлой осенью утверждал, что Warhorse готовит фэнтезийную игру, но не по мотивам «Властелина колец».

Глава разработки оригинальной The Witcher Рышард Хойновский (Ryszard Chojnowski) был уверен в обратном. По его данным, Warhorse взялась за амбициозную RPG с открытым миром именно во вселенной «Властелина колец».

Как стало известно, Хойновский оказался прав. У себя в микроблоге Warhorse подтвердила работу над ролевой игрой в открытом мире Средиземья. Подробностями поделятся, когда придёт время.

Помимо проекта по «Властелину колец», Warhorse в настоящее время также занята продолжением Kingdom Come: Deliverance — «новым приключением Kingdom Come». Будет ли это Kingdom Come: Deliverance 3, неясно.

Ранее сообщалось, что режиссёр дилогии Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра (Daniel Vavra) как минимум на некоторое время отошёл от разработки игр ради готовящейся экранизации Kingdom Come: Deliverance.

Kingdom Come: Deliverance 2 и вышедшие к ней сюжетные дополнения завершили историю Индржиха из Скалицы. Амбиций Warhorse при этом не занимать — в студии нацелены стать «новыми королями RPG».

Теги: kingdom come: deliverance, lord of the rings, warhorse studios, ролевой экшен
