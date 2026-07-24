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IO Interactive тайком удалила Denuvo из 007 First Light спустя всего два месяца после релиза

Вышедший в конце мая шпионский боевик 007 First Light от разработчиков из независимой датской студии IO Interactive (серия Hitman) лишился антипиратской защиты Denuvo так же неожиданно, как её приобрёл.

Источник изображения: Steam (Caliban)

Источник изображения: Steam (Caliban)

Напомним, IO Interactive интегрировала Denuvo за два дня до релиза 007 First Light в расширенном доступе для оформивших предзаказ, что отразилось на первых пользовательских отзывах в Steam.

Вышедшее 24 июля обновление 1.1.0 (см. трейлер ниже) вместе с двумя новыми миссиями в режиме «Тактические симуляции» и исправлением более 200 ошибок принесло с собой приятный сюрприз для противников Denuvo.

Незадокументированным в списке изменений 1.1.0 нововведением оказался отказ разработчиков 007 First Light от Denuvo. Удаление защиты зафиксировано в SteamDB — упоминание механизма также пропало со страницы игры в Steam.

Таким образом, Denuvo защищала 007 First Light менее двух месяцев. Вполне возможно, удалить антипиратский механизм из проекта IO Interactive подви́г июньский взлом игры хакером voices38.

Источник изображения: IO Interactive

Источник изображения: IO Interactive

В 007 First Light знаменитый секретный агент предстаёт в виде изобретательного и иногда бесшабашного курсанта. Игра предлагает переосмысление истории становления Джеймса Бонда, широту геймплейных возможностей и перевод на русский.

007 First Light вышла 27 мая на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а летом доберётся до Nintendo Switch 2. Игра заслужила 91 % от пользователей Steam («очень положительные» отзывы) и продалась в количестве 1,5 млн копий за день.

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Теги: 007 first light, io interactive, приключенческий экшен, denuvo
007 first light, io interactive, приключенческий экшен, denuvo
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