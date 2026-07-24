IO Interactive тайком удалила Denuvo из 007 First Light спустя всего два месяца после релиза

Вышедший в конце мая шпионский боевик 007 First Light от разработчиков из независимой датской студии IO Interactive (серия Hitman) лишился антипиратской защиты Denuvo так же неожиданно, как её приобрёл.

Напомним, IO Interactive интегрировала Denuvo за два дня до релиза 007 First Light в расширенном доступе для оформивших предзаказ, что отразилось на первых пользовательских отзывах в Steam.

Вышедшее 24 июля обновление 1.1.0 (см. трейлер ниже) вместе с двумя новыми миссиями в режиме «Тактические симуляции» и исправлением более 200 ошибок принесло с собой приятный сюрприз для противников Denuvo.

Незадокументированным в списке изменений 1.1.0 нововведением оказался отказ разработчиков 007 First Light от Denuvo. Удаление защиты зафиксировано в SteamDB — упоминание механизма также пропало со страницы игры в Steam.

Таким образом, Denuvo защищала 007 First Light менее двух месяцев. Вполне возможно, удалить антипиратский механизм из проекта IO Interactive подви́г июньский взлом игры хакером voices38.

В 007 First Light знаменитый секретный агент предстаёт в виде изобретательного и иногда бесшабашного курсанта. Игра предлагает переосмысление истории становления Джеймса Бонда, широту геймплейных возможностей и перевод на русский.

007 First Light вышла 27 мая на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а летом доберётся до Nintendo Switch 2. Игра заслужила 91 % от пользователей Steam («очень положительные» отзывы) и продалась в количестве 1,5 млн копий за день.