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Gigabyte тоже наделила свои материнские платы поддержкой китайской памяти CXMT DDR5

Компания Gigabyte вслед за MSI подтвердила поддержку модулей ОЗУ DDR5 на базе чипов памяти китайской компании CXMT её материнскими платами AMD 800-й и 600-й серий, а также Intel 800-й и 700-й серий.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

По словам компании, модули ОЗУ DDR5 на базе 16- и 24-гигабитных чипов памяти китайской компании CXMT проверены на стабильную работу со скоростью до 8200 МТ/с.

Gigabyte отмечает, что для материнских плат AMD AM5 800-й и 600-й серий требуется обновление BIOS, новые версии которого уже доступны на официальном сайте компании. В свою очередь, платы Intel 800-й и 700-й серий уже поддерживают память CXMT без необходимости дополнительного обновления прошивки.

Gigabyte добавляет, что в последние месяцы рынок памяти DDR5 столкнулся с дефицитом предложения и ростом цен. ОЗУ на базе чипов CXMT предлагает потребителям долгожданный дополнительный источник поставок, обеспечивая большую гибкость при выборе подходящего комплекта памяти для своих систем.

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Теги: gigabyte, amd am5, intel, lga 1700, lga 1851, материнские платы, оперативная память, поддержка, cxmt, китайские производители
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