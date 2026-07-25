Тринадцатый испытательный полёт SpaceX Starship прошёл успешно, хотя и небезупречно

SpaceX успешно провела 13-й испытательный запуск ракеты Starship, цели миссии преимущественно достигнуты, хотя и не всё прошло, как планировалось. Тем не менее, в ходе прямой трансляции сотрудники компании отметили «счастливое число 13».

Ракета стартовала 25 июля в 1:51 мск. Примерно через две минуты после старта ускоритель Super Heavy отделился от космического корабля Starship и совершил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе. Посадка прошла не идеально: ускоритель «попытался повторно запустить двигатели для посадочного включения», но успешно зажглись не все, и приводнение оказалось жёстким. Зато верхняя ступень ракеты произвела «мягкое приводнение» в Индийском океане, «осуществив посадку целой <..> и впервые получив важные изображения неповреждённого теплозащитного экрана».

Примерно через 18 минут после старта SpaceX успешно вывела на орбиту 20 новых спутников Starlink V3, и это была первая возможность оценить их работу в полёте. Они должны были сгореть через 20 минут при повторном входе в атмосферу. Это более крупные и мощные аппараты, чем актуальные Starlink, а их солнечные батареи вырабатывают вдвое больше энергии.

SpaceX намеревается использовать ракету Starship не только для запуска спутников связи, но и для пилотируемых миссий, в том числе для отправки человека на Луну и на Марс. В следующем году компания проведёт крупный испытательный полёт совместно с NASA. Последняя на данный момент миссия стала второй для обновлённой версии ракеты Starship V3.

К практическому применению Starship пока не готов, говорят эксперты — частичный отказ двигателей при возвращении ускорителя мог бы нанести серьёзный ущерб стартовой площадке. Первоначально 13 испытательный полёт ракеты должен был пройти восемь дней назад, но его прервали за считанные секунды до запуска; вторая попытка была запланирована в ночь на 24 июля, но и её отменили из-за неблагоприятных погодных условий.