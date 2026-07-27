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Capcom объяснила, зачем «штампует» ремейки Resident Evil

За последние восемь лет японский издатель Capcom выпустил уже три ремейка игр Resident Evil и сейчас готовит четвёртый. Важность переосмыслений хитов прошлого для компании объяснил продюсер Масатика Кавата (Masachika Kawata).

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Как подметили журналисты Nintendo Everything, Кавата в интервью для журнала Game Informer заявил, что выпуск ремейков позволяет Capcom приблизиться к цели по релизу хотя бы одной игры Resident Evil каждый год.

«Это также даёт команде и дальше бросать себе вызов и оттачивать своё мастерство. Это не значит, что ремейки менее ценны. На самом деле, для нас они так же важны, как и основные игры серии», — прояснил Кавата.

По словам Каваты, ремейки Resident Evil преследуют и другую цель — финансирование оригинальных игр вроде недавнего научно-фантастического приключенческого боевика Pragmata.

«Capcom повезло иметь такой цикл, который обеспечивает нас финансовыми ресурсами для создания новых выпусков в серии Resident Evil и совершенно новых франшиз вроде Pragmata», — прояснил Кавата.

Сейчас Capcom готовит Resident Evil Veronica — ремейк ответвления Resident Evil Code: Veronica образца 26-летней давности. Релиз ожидается в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

Обещают вид от третьего лица, графику на движке RE Engine, осовремененный геймплей и полный перевод на русский. С момента июньского анонса более миллиона игроков добавили Resident Evil Veronica в свой список желаемого.

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Теги: resident evil, capcom, экшен, хоррор
resident evil, capcom, экшен, хоррор
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