Нашумевший инди-хит Meccha Chameleon обогнал Counter-Strike 2 и League of Legends по выручке на ПК за июнь

О нашумевших виртуальных прятках Meccha Chameleon от дуэта lemorion_1224 и Haganeiro сказано уже немало, однако недавний отчёт аналитической компании Newzoo позволяет оценить истинный масштаб успеха игры.

Напомним, Meccha Chameleon вышла 10 июня эксклюзивно в Steam и за месяц с официального релиза продалась по миру в количестве свыше 15 млн копий, что сделало игру главным бестселлером 2026 года.

Как сообщило издание GamesIndustry.biz со ссылкой на данные Newzoo, в июне Meccha Chameleon стала второй самой прибыльной игрой на ПК, уступив лишь условно-бесплатной королевской битве Fortnite от Epic Games.

Рейтинг Newzoo включает 20 игр, отсортированных по выручке в США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии. Непосредственно позади Meccha Chameleon в топе расположились Counter-Strike 2, Valorant и League of Legends.

Топ-20 игр на ПК по выручке за июнь, согласно данным Newzoo:

По словам аналитика Newzoo Мерта Шахина (Mert Şahin), успех Meccha Chameleon демонстрирует, что «низкобюджетные, социальные, мультиплеерные» игры могут достичь значительных финансовых результатов даже на фоне блокбастеров.

Meccha Chameleon представляет собой аналог игры в прятки с возможностью буквально слиться с окружением подобно хамелеону. В Steam у проекта 66,6 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 86 %).