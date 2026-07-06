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Инди-хит Meccha Chameleon стал главным бестселлером 2026 года — 15 миллионов проданных копий за месяц

Независимый японский разработчик lemorion_1224 отчитался о новых успехах нашумевших виртуальных пряток Meccha Chameleon, созданных вместе с коллегой Haganeiro всего за два месяца.

Источник изображения: Steam (john anime)

Источник изображения: Steam (john anime)

Напомним, на релизе Meccha Chameleon мгновенно стала хитом: миллион копий за четыре дня, пять миллионов за девять, семь миллионов за двенадцать, десять миллионов за шестнадцать.

Как стало известно, спустя 25 дней с официального релиза продажи Meccha Chameleon по всему миру превысили 15 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчика.

«Мы достигли 15 миллионов продаж! Миллион благодарностей! Приготовьтесь к коллаборации с известной японской звездой [в ближайшую] неделю!» — заинтриговал lemorion_1224 фанатов.

Источник изображения: lemorion_1224

Источник изображения: lemorion_1224

Аналитик Niko Partners Даниэл Ахмад (Daniel Ahmad) подметил, что новое достижение делает Meccha Chameleon не только самой быстро продаваемой игрой 2026 года, но ещё и самой успешной.

Таким образом, инди-хит от команды из двух человек оставил позади Slay the Spire 2, Subnautica 2, Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Forza Horizon 6 и другие нашумевшие разработки текущего года.

Meccha Chameleon вышла 10 июня в Steam и заслужила «очень положительные» обзоры (рейтинг 86 %). Проект представляет собой аналог игры в прятки с возможностью буквально слиться с окружением подобно хамелеону.

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Теги: meccha chameleon, lemorion_1224, симулятор, продажи игр
meccha chameleon, lemorion_1224, симулятор, продажи игр
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