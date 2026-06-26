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Meccha Chameleon обогнала все хиты 2026 года по скорости продаж — 10 миллионов за две с половиной недели

Независимый японский разработчик lemorion_1224 продолжает выпускать для нашумевших виртуальных пряток Meccha Chameleon новые патчи, а сама игра — покорять всё более внушительные вершины продаж.

Источник изображений: lemorion_1224

Источник изображений: lemorion_1224

Напомним, на релизе Meccha Chameleon мгновенно стала хитом: миллион копий за четыре дня, два миллиона за пять, три миллиона за шесть, пять миллионов за девять, семь миллионов за двенадцать.

Как стало известно, спустя 16 дней с официального релиза продажи Meccha Chameleon по всему миру превысили 10 млн копий. «Огромное спасибо за вашу поддержку!» — поблагодарил lemorion_1224 фанатов.

Аналитик Niko Partners Даниэл Ахмад (Daniel Ahmad) подметил, что взрывной успех делает Meccha Chameleon самой быстро продаваемой игрой 2026 года — Slay the Spire 2, Subnautica 2, Resident Evil Requiem, Crimson Desert и другие хиты остались позади.

Meccha Chameleon особенно популярна среди стримеров и блогеров

Meccha Chameleon особенно популярна среди стримеров и блогеров

Матчи в Meccha Chameleon представляют собой аналог игры в прятки. Ключевой особенностью проекта выступает возможность прячущихся буквально слиться с окружающим миром (прямо как хамелеон).

За последние дни Meccha Chameleon получила несколько патчей с исправлениями, улучшениями и новым контентом. На подходе «относительно большая новая функция» — релиз ожидается сегодня, 26 июня.

Meccha Chameleon дебютировала 10 июня эксклюзивно в Steam (290 рублей в российском сегменте). Игра заслужила 25,4 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 83 %) и привлекла 340 тыс. человек на пике.

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Теги: meccha chameleon, lemorion_1224, симулятор, продажи игр
meccha chameleon, lemorion_1224, симулятор, продажи игр
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