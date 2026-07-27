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CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO

Акции китайского производителя чипов CXMT взлетели на 466 % после дебюта на Шанхайской бирже в понедельник, завершив день на отметке 49 юаней ($7,24), пишет Forbes. Рыночная капитализация CXMT ненадолго превзошла интернет-гиганта Tencent и подскочила до $547 млрд. По итогам первого дня торгов CXMT уступила Tencent, но стала лидером среди самых дорогих публичных компаний материкового Китая с рыночной капитализацией чуть менее $490 млрд.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

Производитель микросхем привлёк не менее $8,5 млрд от продажи 6,7 млрд акций в рамках своего первичного публичного размещения акций. Первичное размещение акций CXMT компании стало крупнейшим в Азии в этом году, отмечает CNBC, а также, по данным Forbes, крупнейшим IPO в материковом Китае со времён размещения акций Сельскохозяйственного банка Китая в 2010 году.

Интерес к бумагам компании связан с инвестиционным ажиотажем в Китае в отношении компаний, производящих комплектующие для искусственного интеллекта. CXMT планирует направить привлеченные средства на расширение производства и исследования и разработки в области DRAM-чипов, которые используются для краткосрочного хранения данных в компьютерах.

Несмотря на впечатляющий дебют, рыночная капитализация CXMT, составляющая почти $490 млрд, значительно меньше, чем у конкурентов SK hynix ($881 млрд) и Micron ($1 трлн). Рыночная капитализация Samsung Electronics, чьё подразделение по производству микросхем является третьим из трех крупнейших производителей микросхем памяти, составляет $1,1 трлн. Все три компании продемонстрировали резкий рост рыночной капитализации на фоне роста спроса на высокоскоростные микросхемы памяти, вызванного развитием искусственного интеллекта. Ранее в этом месяце SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе своего дебюта на американском фондовом рынке.

Согласно проспекту IPO, на основе данных о продажах за четвёртый квартал 2025 года CXMT занимала 7,67 % мирового рынка DRAM в 2025 году. Компания управляет тремя заводами по производству DRAM в Пекине и Хэфэе (провинция Аньхой). Сейчас CXMT отстаёт от других мировых игроков, во многом потому, что экспортный контроль США не позволяет ей использовать самые передовые инструменты для производства микросхем нидерландской компании ASML. Однако эксперты рынка уверены в дальнейшем росте компании, поскольку Пекин стремится создать собственную независимую цепочку поставок в сфере ИИ, защищённую от американских экспортных ограничений.

«Я не сомневаюсь, что компания вырастет и станет мировым лидером. Возможно, это лишь вопрос времени, когда она сможет не только бросить вызов конкурентам, но и стать мировым чемпионом в этом конкретном секторе», — заявил Теодор Шоу (Theodore Shou), генеральный директор Yiyi Capital, в эфире программы Squawk Box Asia на канале CNBC.

«Рост на 470 % в первый день — не такое уж редкое явление. Но в данном конкретном случае особенно примечательно то, что компания такого размера показала столь высокие результаты», — добавил Шоу. В прошлом, по его словам, такие результаты демонстрировали компании с меньшей капитализацией, и для CXMT относительно ограниченный объём акций в свободном обращении в первый день в сочетании с устоявшимися рыночными настроениями стали ключевыми факторами, обуславливающими резкий рост.

Ажиотаж вокруг закупок микросхем памяти, вызванный бумом искусственного интеллекта, значительно повлиял на рынок потребительской электроники и вынудил производителей смартфонов, ноутбуков, игровых консолей и других устройств повысить цены. В прошлом месяце Apple объявила о повсеместном повышении цен на свои компьютеры Mac, iPad и другие устройства. В преддверии повышения цен генеральный директор Apple Тим Кук в разговоре с The Wall Street Journal заявил о потенциальном использовании компанией китайских микросхем памяти: «Я думаю, что нужно рассмотреть все варианты. Я думаю, нам следует изучить все предложения». Компания CXMT в настоящее время находится в черном списке Пентагона из-за предполагаемых связей с китайскими военными. Газета Financial Times сообщила в прошлом месяце, что Apple лоббирует администрацию президента США Дональда Трампа с целью получения разрешения на закупку микросхем памяти китайской компании.

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Теги: cxmt, ipo, финансы, китайские производители, производство микросхем
cxmt, ipo, финансы, китайские производители, производство микросхем
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