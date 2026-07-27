Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что человечество достигло точки в гонке ИИ, которая достойна научно-фантастических романов. «Сейчас мы, можно сказать, в сингулярности», — сказал Альтман в субботнем выпуске подкаста Relentless. Под достижением сингулярности применительно к ИИ подразумевается момент, когда ИИ превосходит мыслительные способности человека и развивается со скоростью, которую людям трудно предсказать или контролировать.

Альтман отметил, что всего десять лет назад так называемая сингулярность казалась далёкой и невероятной мечтой. «Сейчас мы действительно находимся в том моменте, о котором раньше говорили за обеденным столом совсем несерьёзно, — полагает он. — Я ждал этого всю свою жизнь, и я думаю, что это будет невероятно, чрезвычайно позитивно и потрясающе для мира». Следует отметить, что OpenAI заявила о подготовке к выходу на биржу в конце этого года, поэтому Альтман кровно заинтересован в интересе и доверии инвесторов.

В прошлом году Альтман заявил, что к 2030 году искусственный интеллект превзойдёт человеческий интеллект по всем параметрам. Он также уверен, что в конечном итоге эта технология сможет взять на себя от 30 % до 40 % задач, которые сейчас выполняют люди. Альтман также раскритиковал других лидеров в области ИИ, предупреждающих об опасности ИИ. «…некоторые альтернативные концепции, представленные другими компаниями, довольно пугающи, — признал он. — Я собираюсь сделать так, чтобы этому противостояли, и чтобы этого не произошло».

Альтман — не единственный руководитель технологической компании, который считает, что эта вызывающая удивление веха уже близка. Глава DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) в мае заявил, что человечество стоит у «предпосылок сингулярности», и предсказал, что ИИ может оказать на развитие человечества в 100 раз большее влияние, чем промышленная революция. В отличие от него, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) недавно назвал дискуссии о сингулярности и сознательном ИИ «спекулятивными и выдуманными».

Сингулярность остаётся навязчивой идеей писателей-фантастов на протяжении последних ста лет, причём большинство подобных произведений заканчивается далеко не хэппи-эндом. Один из самых известных примеров — фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», рассказывающий о последствиях появления ИИ «Скайнет», который самосовершенствуется и обретает сознание, после чего решает, что его создатели представляют для него экзистенциальную угрозу.

Вопиющим случаем выхода ИИ из-под контроля можно считать взлом агентом ИИ OpenAI сайта Hugging Face. Атака состояла из тысяч отдельных операций, выполнявшихся через множество кратковременно существующих изолированных сред с использованием распределённой инфраструктуры управления. В итоге модели смогли получить тестовые результаты непосредственно из производственной базы данных Hugging Face, фактически обойдя механизм проверки. Генеральный директор Hugging Face назвал этот взлом «беспрецедентным».