Слухи: новая Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки бюджета

Сюжетный экшен Marvel’s Blade от Arkane Studios (Deathloop, Prey, дилогия Dishonored) оказался не единственной игрой из портфолио Xbox, вышедшей за рамки установленного бюджета.

Как передаёт исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) со ссылкой на свои источники, речь идёт об амбициозном фэнтезийном ролевом экшене Fable от британской Playground Games (серия Forza Horizon).

По данным Кордена, Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки своего бюджета. По крайней мере, у игры будет возможность отбить затраты на разработку, так как она выйдет не только на PC и Xbox, но и на PS5.

Что именно перерасход средств на Fable означает для будущего Playground Games, неясно. От Arkane Studios руководство Xbox намерено избавиться, но расставание затрудняет французское трудовое законодательство.

В рамках самой масштабной реструктуризации в истории Xbox американский платформодержатель уволит 3200 человек (1600 уже, ещё столько же в течение года), однако о сокращениях в Playground пока не сообщалось.

Новая Fable позиционируется в качестве перезапуска франшизы. События развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (от $70 в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. В июне Playground Games устроила 30-минутную геймплейную демонстрацию игры.