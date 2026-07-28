Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники TSMC вышла на производство 20 000 кремни...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TSMC вышла на производство 20 000 кремниевых пластин в месяц согласно 2-нм техпроцессу N2

По информации тайваньского издания Money UDN, на которое ссылается портал TechPowerUp, компания TSMC достигла нового рубежа в масштабировании крупномасштабного выпуска микросхем по 2-нм техпроцессу. Теперь тайваньский производитель ежемесячно выпускает 20 000 кремниевых пластин согласно своему передовому техпроцессу N2.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Выпуск чипов с использованием техпроцесса N2 планируется на пяти заводах TSMC, однако в настоящий момент только один завод работает в режиме серийного производства N2. Речь идёт о Fab 20, на котором был достигнут показатель в 20 000 кремниевых пластин в месяц. TSMC сообщила о выходе на крупномасштабное производство по техпроцессу N2 в четвёртом квартале 2025 года. На сегодняшний день на техпроцесс 2 нм приходится всего 3 % выручки компании, на 3 нм — 30 %, а на 5 нм – 33 %.

Недавно TSMC заявила, количество выпущенных микросхем по техпроцессу N2 в четыре раза превышает количество микросхем, выпущенных по предыдущему передовому техпроцессу 3 нм (N3). Благодаря технологии GAAFET, техпроцесс N2 от TSMC обеспечивает повышение производительности до 15 % при том же уровне энергопотребления или снижение энергопотребления до 30 % при той же частоте. Техпроцесс привлёк четырёхкратное увеличение числа клиентов, занимающихся разработкой микросхем, включая AMD с серверными процессорами EPYC Venice, Apple с чипами A20 Pro для серии iPhone 18 Pro и многих других. Хотя на техпроцесс N2 сейчас приходится лишь малая часть от общего объёма выпуска пластин и незначительный объём выручки компании, всё больше клиентов TSMC им интересуются.

Intel недавно заявила об аналогичных показателях крупносерийного производства кремниевых пластин по её фирменному техпроцессу Intel 18A (близкий аналог N2 от TSMC). Компания вышла на производство около 30 000 пластин в месяц на двух своих площадках — заводе Fab 52 в Финиксе, штат Аризона, и ещё одном предприятии в Хилсборо, штат Орегон. TSMC производит микросхемы по техпроцессу N2 на литографических сканерах класса EUV с низким значением числовой апертуры (low-NA) от ASML, таких как TWINSCAN NXE:3800E. Недавно ASML заявила о планах поднять цены на оборудование для выпуска чипов, чем сильно разозлила TSMC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC поднимет цены на выпуск чипов — на 5–10 % подорожают и передовые, и зрелые техпроцессы
Бывшего менеджера TSMC обвинили в краже секретов производства микросхем для Китая
TSMC признаёт, что потратить ещё $100 млрд на заводы в США её заставляет конкуренция
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году
Zeiss расширила производство оптики в Германии, чтобы удовлетворить аппетиты ASML
Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix
Теги: tsmc, техпроцессы, производство микросхем, литография, 2-нм
tsmc, техпроцессы, производство микросхем, литография, 2-нм
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай наладил массовое производство собственных машин для выпуска 7-нм чипов — первые DUV-литографы выйдут уже в этом году
Gigabyte выпустила дырявую видеокарту — в плате Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood оказалось четыре огромных выреза
Инсайдер: для Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica выйдут большие сюжетные дополнения, но придётся набраться терпения
Microsoft представила ИИ, который сам ищет уязвимости ПО и устраняет их за минуты — он превзошёл Mythos 5
«Словно скрестили Dishonored и "Тёмную башню"»: игроков заинтриговал первый геймплей апокалиптического вестерна Guns of Eschaton
Вышла iOS 26.6 с более чем 75 исправлениями для всех совместимых iPhone 8 ч.
Календарь релизов — 27 июля – 2 августа: Halo, LoL Classic и The Relic: First Guardian 9 ч.
Слухи: новая Fable уже «неприлично» далеко вышла за рамки бюджета 11 ч.
Онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink от авторов ремастеров GTA скоро ворвётся в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода 13 ч.
Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry 13 ч.
Nvidia возглавила альянс по безопасности открытого ИИ — но OpenAI, Google или Anthropic не пригласили 13 ч.
В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте 14 ч.
Российская ITSM-платформа SimpleOne дополнилась ИИ-ассистентом 14 ч.
«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод 17 ч.
На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете 17 ч.
TSMC вышла на производство 20 000 кремниевых пластин в месяц согласно 2-нм техпроцессу N2 2 ч.
Range Rover GT оказался приземистым электрическим купеобразным кроссовером 2 ч.
Новая статья: Порассуждай мне! 7 ч.
60 % российских компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища 7 ч.
Чуда не случилось: Microsoft Surface Laptop с 8 Гбайт оперативки за $950 подвисает даже в базовых задачах 8 ч.
MSI и Colorful резко повысили цены на видеокарты Nvidia RTX 5000 — пока только в Китае, но вряд ли этим ограничатся 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max: красота повсюду 11 ч.
Amazon намерена запустить 5105 спутников, к которым смартфоны смогут подключаться напрямую 12 ч.
Роботакси Waymo накопили тысячи долларов штрафов за неправильную парковку 12 ч.
Два года шумит как пылесос: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД из-за круглосуточного шума 12 ч.