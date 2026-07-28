Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5

Обновлённые в свежем финансовом отчёте данные о продажах игр Capcom означают, что у списка самых популярных представителей легендарной хоррор-франшизы Resident Evil наконец сменился лидер.

Напомним, до недавних пор главным бестселлером франшизы Capcom оставалась дебютировавшая в 2009 году Resident Evil 5 — по состоянию на 31 марта её результат составлял 19,01 млн копий.

Как подметил инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer), за следующие три месяца Resident Evil 5 продалась в количестве меньше 710 тыс. копий. Таким образом, к 30 июня её показатель не превышает 19,73 млн копий.

В то же время вышедший в 2019 году ремейк Resident Evil 2 к 30 июня достиг 19,75 млн реализованных копий, что сделало игру самой продаваемой в истории франшизы Resident Evil и новым ориентиром для преследователей.

Продажи ремейка Resident Evil 4 (вышел в 2023 году) по состоянию на 30 июня превысили 16,04 млн копий, а дебютировавшая в конце февраля Resident Evil Requiem уже достигла 8,06 млн единиц.

На фоне успехов Resident Evil Requiem и игр франшизы прошлых лет суммарные продажи представителей Resident Evil преодолели 213 млн копий, что на 1 млн копий больше, чем у другой знаковой японской серии — Final Fantasy.

Ближайшим релизом во франшизе станет Resident Evil Veronica — ремейк ответвления Resident Evil Code: Veronica образца 26-летней давности. Выход ожидается в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.