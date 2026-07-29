Ветеран BioWare объяснил, почему вероятность выхода ремастеров трилогии Dragon Age крайне мала

Похоже, фанатам серии фэнтезийных ролевых игр Dragon Age от Electronic Arts и BioWare не стоит рассчитывать не только на новый номерной выпуск, но даже на коллекцию ремастеров старых частей.

Бывший исполнительный продюсер трилогии Dragon Age Марк Дарра (Mark Darrah) в интервью изданию FRVR выразил сомнение насчёт перспектив выхода сборника ремастеров оригинальной трилогии, как это произошло с Mass Effect.

Прошлым летом Дарра рассказывал, что Electronic Arts отказалась финансировать осовременивание трилогии Dragon Age (BioWare хотела назвать сборник трилогией чемпионов) и забраковала идею ремейка Dragon Age: Origins.

Игры трилогии Mass Effect создавались на Unreal Engine 3, тогда как Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 базировались на модифицированных версиях движка Aurora (Eclipse и Lycium соответственно), а Dragon Age: Inquisition — на Frostbite.

«В BioWare не осталось буквально никого, кто разбирался бы в движке Aurora. За пределами BioWare тоже уже нет [специалистов] с пониманием Aurora. Так что, в отличие от Mass Effect, <...> вам не поможет ни одна компания», — сетует Дарра.

На фоне успехов Baldur’s Gate 3 продюсер уверен, что потенциальный ремастер Dragon Age: Origins продался бы очень хорошо: «Даже в своё время Dragon Age: Origins была не самой привлекательной игрой. Можно было бы серьёзно её улучшить».

Последняя на данный момент игра серии, Dragon Age: The Veilguard, вышла 31 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Геймеры проект не оценили (в Steam рейтинг 67 %), и в продажах он провалился.