Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Ветеран BioWare объяснил, почему вероятн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ветеран BioWare объяснил, почему вероятность выхода ремастеров трилогии Dragon Age крайне мала

Похоже, фанатам серии фэнтезийных ролевых игр Dragon Age от Electronic Arts и BioWare не стоит рассчитывать не только на новый номерной выпуск, но даже на коллекцию ремастеров старых частей.

Источник изображения: Steam (AutumnCuddles)

Источник изображений: Electronic Arts

Бывший исполнительный продюсер трилогии Dragon Age Марк Дарра (Mark Darrah) в интервью изданию FRVR выразил сомнение насчёт перспектив выхода сборника ремастеров оригинальной трилогии, как это произошло с Mass Effect.

Прошлым летом Дарра рассказывал, что Electronic Arts отказалась финансировать осовременивание трилогии Dragon Age (BioWare хотела назвать сборник трилогией чемпионов) и забраковала идею ремейка Dragon Age: Origins.

Дарра отдал BioWare более 23 лет своей жизни

Дарра отдал BioWare более 23 лет своей жизни

Игры трилогии Mass Effect создавались на Unreal Engine 3, тогда как Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 базировались на модифицированных версиях движка Aurora (Eclipse и Lycium соответственно), а Dragon Age: Inquisition — на Frostbite.

«В BioWare не осталось буквально никого, кто разбирался бы в движке Aurora. За пределами BioWare тоже уже нет [специалистов] с пониманием Aurora. Так что, в отличие от Mass Effect, <...> вам не поможет ни одна компания», — сетует Дарра.

По мнению Дарры, выпуск ремастеров трилогии Dragon Age потребовал бы создания целиком новой команды

По мнению Дарры, выпуск ремастеров трилогии Dragon Age потребовал бы создания целиком новой команды

На фоне успехов Baldur’s Gate 3 продюсер уверен, что потенциальный ремастер Dragon Age: Origins продался бы очень хорошо: «Даже в своё время Dragon Age: Origins была не самой привлекательной игрой. Можно было бы серьёзно её улучшить».

Последняя на данный момент игра серии, Dragon Age: The Veilguard, вышла 31 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Геймеры проект не оценили (в Steam рейтинг 67 %), и в продажах он провалился.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard»: моддер добавил в Baldur's Gate 3 полноценную камеру от третьего лица
Соавтор Dragon Age готов сделать «мрачную и опасную» Dragon Age 5 — Electronic Arts похоронила серию после провала The Veilguard
Соавтор Dragon Age назвал ИИ «страшной чумой», которая мешает разработчикам осваивать ремесло создания игр
Австралийцам запретили прожигать деньги на азартных играх в GTA Online
Релиз в 2027 году амбициозного боевика Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us подтвердил надёжный инсайдер
Цена свободы: жизнь после Xbox обернулась для разработчиков Psychonauts и Brutal Legend увольнением четверти сотрудников
Теги: dragon age, bioware, electronic arts, ролевая игра
dragon age, bioware, electronic arts, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн
Logitech разделит свою продукцию: Европа получит версии со съёмными аккумуляторами
Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите
Google заставила инвесторов Уолл-стрит усомниться в перспективах всей отрасли ИИ
Ветеран BioWare объяснил, почему вероятность выхода ремастеров трилогии Dragon Age крайне мала 32 мин.
Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта» 2 ч.
Опечатка в нике отправила на 18 месяцев в тюрьму невиновного человека 2 ч.
Австралийцам запретили прожигать деньги на азартных играх в GTA Online 2 ч.
Сорвавшиеся с поводка ИИ-агенты OpenAI взломали не только Hugging Face 2 ч.
Релиз в 2027 году амбициозного боевика Intergalactic: The Heretic Prophet от создателей Uncharted и The Last of Us подтвердил надёжный инсайдер 3 ч.
ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и готовится объявить его в международный розыск 4 ч.
Цена свободы: жизнь после Xbox обернулась для разработчиков Psychonauts и Brutal Legend увольнением четверти сотрудников 5 ч.
Путешествия во времени, враги беспрецедентной мощи и ещё более хардкорный режим: раскрыта дата выхода сюжетного дополнения Hell Rising к Nioh 3 15 ч.
Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии 16 ч.
LG научилась выпускать подложки для сверхплотных чипов без фотомасок — это должно резко удешевить производство 60 мин.
Физики научились «штамповать» квантовую запутанность, проложив путь к распределённым квантовым компьютерам 2 ч.
США готовят запрет на импорт роботов — под ударом даже роботы-пылесосы 3 ч.
Дефицит памяти породил новый вид краж: китайцы выносили модули ОЗУ из игровых ПК в киберспортивных отелях 3 ч.
Израиль приостановил приём заявок на подключение к электросети новых ЦОД мощностью от 8 МВт 3 ч.
Microchip приобрела столкнувшийся с проблемами ИИ-стартап Hailo 3 ч.
Kioxia представила SSD серии NX1 с поддержкой СЖО 4 ч.
Протест против отказа от дисков: геймеры намерены бойкотировать Sony PlayStation в августе 4 ч.
Apple поставила точку в слухах об ограничении функций iPhone, купленных в лизинг 7 ч.
Даже утроившись до $55 млрд, квартальная выручка SK hynix оказалась ниже прогноза 9 ч.