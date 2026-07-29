Capcom на фоне успеха Pragmata фактически подтвердила Pragmata 2

Финансовый директор Capcom Ёсикадзу Симаути (Yoshikazu Shimauchi) в интервью Bloomberg прокомментировал будущее научно-фантастического приключенческого экшена Pragmata как франшизы.

Напомним, за первые два дня с премьеры Pragmata купили более миллиона раз, а по итогу 16 дней показатель превысил два миллиона. Capcom такой запуск игры на основе новой интеллектуальной собственности назвала «мощным».

Согласно вчерашнему отчёту Capcom за первый квартал 2027 финансового года, за два с половиной месяца после релиза суммарные продажи Pragmata по всему миру преодолели отметку 2,5 млн проданных копий.

По словам Симаути, Pragmata превзошла внутренние ожидания руководства Capcom благодаря предрелизной рекламной кампании и обаянию девочки-андроида Дианы — одного из центральных персонажей игры.

Симаути также заявил, что вероятность выпуска сиквела Pragmata «велика»: как подметил руководитель, Capcom может превратить эту игру в ещё одну знаковую франшизу и источник долгосрочного дохода.

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Pragmata вышла 17 апреля на PC (недоступна в российском Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила высокие оценки от критиков (85−89 % на Metacritic) и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %).