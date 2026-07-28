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Capcom отчиталась о мощном квартале — Resident Evil Requiem и Pragmata достигли новых вершин продаж

Японский издатель и разработчик Capcom в свежем финансовом отчёте рассказал о новых успехах двух своих главных игр в 2026 году — экшен-хоррора Resident Evil Requiem и приключенческого боевика Pragmata.

Источник изображения: Steam (Manvo)

Источник изображения: Steam (Manvo)

Напомним, к концу апреля общие продажи Resident Evil Requiem превысили 7 млн копий, а в начале мая Capcom праздновала достижение Pragmata двух миллионов реализованных единиц.

Как стало известно, за период с 1 апреля по 30 июня Resident Evil Requiem записала на свой счёт 1,14 млн проданных копий, что довело суммарный показатель игры до 8,06 млн экземпляров.

Тем временем Pragmata за отчётный период достигла 2,5 млн проданных копий. Успеху игры в глазах Capcom способствовали благоприятные отзывы критиков и геймеров, а также мощная рекламная кампания.

Чистые продажи Capcom с 1 апреля по 30 июня составили 70,41 млрд иен ($430 млн), что на 54,7 % лучше прошлогоднего результата, а операционная прибыль выросла на 66,9 % до 41,05 млрд иен ($250 млн).

Результат по большей части продиктован продажами игр. За отчётный период Capcom реализовала более 23,81 млн своих продуктов против 14,16 млн за аналогичный промежуток времени год назад.

Несмотря на успехи в первом квартале, прогноз на 2027 финансовый год Capcom пока не меняет: рост чистых продаж на 7,5 % до 210 млрд иен ($1,28 млрд) и операционной прибыли на 10,2 % до 83 млрд иен ($506 млн).

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Теги: resident evil requiem, pragmata, capcom, хоррор, приключенческий экшен, продажи игр
resident evil requiem, pragmata, capcom, хоррор, приключенческий экшен, продажи игр
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