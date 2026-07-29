Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму

Южнокорейский издатель и разработчик Krafton отчитался о рекордном втором квартале. Не последнюю роль в успехе сыграл подводный симулятор выживания Subnautica 2 от американской студии Unknown Worlds Entertainment.

Выручка Krafton за второй квартал 2026 года составила 1,29 трлн корейских вон ($889 млн), а операционная прибыль достигла 410,9 млрд корейских вон ($283 млн). Первый показатель выше прошлогоднего на 94,9 %, второй — на 67 %.

По результатам первой половины 2026 года выручка Krafton выросла на 73,3 % до 2,66 трлн корейских вон ($1,835 млрд), а операционная прибыль увеличилась на 38,3 % до 972,5 млрд корейских вон ($670,9 млн).

Как отмечают в Krafton, рекордные показатели по итогам второго квартала и первой половины 2026 года стали результатом устойчивого роста франшизы PUBG и успеха Subnautica 2. Продажи игры за 22 дня достигли 5 млн копий.

В начале июля Krafton урегулировала растянувшийся на год судебный конфликт с сооснователями Unknown Worlds и согласилась выплатить сотрудникам студии обещанный бонус в размере $250 млн.

Ранее Subnautica 2 получила первое крупное обновление (патч 1.1), а восстановленный судом в должности гендиректор Unknown Worlds Entertainment Тед Гилл (Ted Gill) добровольно покинул студию.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. В Steam игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 91 %) и привлекла на пике 467 тыс. человек.