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Разработчики Subnautica 2 всё-таки получат от Krafton заслуженные денежные бонусы, а старый новый гендиректор опять покидает студию

Успех симулятора выживания Subnautica 2 от принадлежащей Krafton американской Unknown Worlds Entertainment (UW) гарантировал, что издателю придётся наградить студию бонусом в размере $250 млн, выплату которого он так избегал.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Напомним, прошлым летом Krafton уволила соучредителей UW Чарли Кливленда (Charlie Cleveland) и Макса Макгуайра (Max McGuire) с экс-президентом студии Тедом Гиллом (Ted Gill) с целью избежать выплаты $250 млн бонуса.

Спустя девять месяцев судебных разбирательств Krafton обязали восстановить Гилла в должности, вернуть ему контроль над Subnautica 2 и продлить срок достижения UW показателей для получения бонусной суммы.

Для активации бонуса UW должна была заработать $69,8 млн — Subnautica 2 за пять дней в раннем доступе принесла $96 млн

Для активации бонуса UW должна была заработать $69,8 млн — Subnautica 2 за пять дней в раннем доступе принесла $96 млн

Как сообщает агентство Bloomberg, Krafton урегулировала конфликт с Гиллом и сооснователями Unknown Worlds, а также согласилась выплатить всем сотрудникам студии заслуженные бонусы.

По словам Гилла, в результате разработчики Subnautica 2 получат «значительно больше», чем предполагало первоначальное соглашение. Кроме того, по мере обновления игры сотрудников ждут «дополнительные бонусы».

Изначально бонусы полагались только трём руководителям и работавшим в студии на момент присоединения к Krafton

Изначально бонусы полагались только трём руководителям и работавшим в студии на момент присоединения к Krafton

На фоне анонса Гилл сообщил об уходе из студии по обоюдному решению с Krafton. Экс-глава назвал смену руководства лучшим способом для Unknown Worlds двигаться дальше. Нового лидера будут искать за пределами UW и Krafton.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 91 %) и продалась в количестве 4 млн копий за пять дней.

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Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
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