Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае

Всего через два месяца после непростого запуска в начале этого года, Ferrari уже достигла своей цели по продажам на 2026 год для довольно неоднозначного электромобиля Luce, разработанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом (Jony Ive). Ранее Ferrari сообщала о планах продать «чуть менее 500» этих суперкаров в текущем году.

В первую очередь продажи Luce были обусловлены сильным спросом в Китае, где продажи электромобилей уже резко выросли благодаря таким производителям, как Geely, Lynk & Co и Zeekr. С помощью своей электрической новинки стоимостью €550 000, Ferrari пыталась охватить новое поколение состоятельных покупателей, особенно в Китае и технологических центрах, таких как Кремниевая долина.

Многочисленные источники утверждают, что американские предприниматели из сферы ИТ «положительно» восприняли электромобиль. В долгосрочной перспективе Ferrari надеется продать около 2500 экземпляров Luce к 2030 году, или примерно 600 в год, что составит около пяти процентов от годового объёма продаж компании. В следующем месяце компания собирается выставить на аукцион первую выпущенную серийную модель Luce, которая может быть продана по цене более $1,1 млн.