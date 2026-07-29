«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны

Издательство Deep Silver и разработчики из немецкой студии King Art Games (Iron Harvest) представили геймплейный трейлер третьей из четырёх фракций в амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Вслед за орками и техножрецами из фракции Адептус Механикус собственного ролика об особенностях ведения войны удостоились некроны, стиль игры которых основан на неустанном расширении и постепенном захвате поля боя.

По сюжету бессмертные легионы некронов после 60 миллионов лет сна пробудились, чтобы отвоевать некогда принадлежащую им планету Кронус у «низших» рас, вовлечённых в бесконечную войну на её поверхности.

Силами некронов на Кронусе руководят два военачальника — повелевающий временем хрономант Тотмек и знакомый фанатам оригинальной игры Ахмнок, теперь полностью поглощённый стремлением уничтожить всю жизнь.

Основа игры за некронов — расширение силовой матрицы вокруг могущественной Цитадели-гробницы. Возрождающиеся юниты, несокрушимые конструкты и искривляющие пространство и время древние технологии прилагаются.

Скриншоты

Пользователи в комментариях к ролику остались в восторге от геймплейной демонстрации некронов из Warhammer 40,000: Dawn of War. «Да здравствует Безграничная Империя!», — провозгласил Marshallo.o.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 17 сентября на ПК (недоступна в российском Steam). Обещают возвращение к корням RTS, эпический сюжет, кампанию на 70 миссий, ближний бой в невиданных деталях и текстовый перевод на русский.