Доходы Xbox продолжают падать, но облачный и ИИ-бизнес Microsoft компенсируют спад

Microsoft опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал, согласно которым выручка подразделения Xbox продолжила снижение. По сообщению The Verge, доходы от контента и сервисов, включая подписку Game Pass, сократились на 10 %, а продажи игрового оборудования уменьшились на 14 %.

Финансовый отчёт вышел спустя несколько недель после того, как глава Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) объявила о «перезагрузке» игрового подразделения. План предусматривает масштабные сокращения персонала, а также выделение четырёх игровых студий в отдельные структуры, включая студии Compulsion Games и Double Fine Productions.

Несмотря на спад в игровом направлении, Microsoft завершила квартал с общей выручкой $90 млрд благодаря росту облачного и ИИ-бизнеса. Выручка Microsoft Cloud увеличилась на 27 %, достигнув $59,3 млрд, а одно из ключевых подразделений Productivity and Business Processes, включающее Microsoft 365, LinkedIn и Dynamics 365, показало рост на 14 %, достигнув $37,8 млрд. Кроме того, число платных лицензий Microsoft 365 Copilot превысило 30 млн, а годовая выручка Azure впервые превысила $100 млрд.

Снижение показателей затронуло не только Xbox. Microsoft также сообщила о падении выручки на 7 % сегмента OEM-производителей и устройств на базе операционной системы Windows, объяснив это сокращением спроса на рынке персональных компьютеров.