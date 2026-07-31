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Конфликт Anthropic и Пентагона получил неожиданный поворот — судью не убедили доказательства опасности технологий компании

Федеральный суд США усомнился в обоснованности решения администрации Дональда Трампа (Donald Trump) о признании Anthropic источником рисков для цепочки поставок и запрета государственным ведомствам использовать её технологии. Судья заявила, что представленных доказательств пока недостаточно для подтверждения такой позиции.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Поводом для спора стал недавний конфликт между Anthropic и Министерством обороны США. Компания отказалась разрешить применение своих ИИ-моделей для массовой слежки за американскими гражданами, а также для принятия решений о наведении или применении летального оружия, объяснив это недостаточной зрелостью технологии. В Пентагоне в ответ заявили, что частная компания не вправе определять способы использования военных технологий, если они применяются в рамках закона.

Во время судебного заседания судья Рита Лин (Rita Lin) также подвергла критике аргумент правительства о том, что публичные заявления Anthropic в адрес Министерства обороны могут служить основанием для введения запрета. По словам Лин, подобная логика вызывает серьёзные опасения, поскольку может создать прецедент ответных мер в отношении федеральных подрядчиков, не согласных с позицией администрации.

Отдельно Министерство обороны США утверждало, что Anthropic теоретически способна изменить или отключить свои ИИ-модели во время военных операций. Однако судья отметила, что не увидела доказательств существования такой возможности, включая какого-либо аварийного механизма дистанционного отключения уже поставленной ведомствам модели. Заседание прошло в рамках рассмотрения одного из двух исков, поданных Anthropic против Министерства обороны в марте.

Сейчас судья, ранее временно заблокировавшая запрет на сотрудничество правительства с Anthropic, решает вопрос о придании этому решению постоянного характера.

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Теги: сша, anthropic, claude, ии, судебное разбирательство
сша, anthropic, claude, ии, судебное разбирательство
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