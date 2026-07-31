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Съёмки амбициозной экранизации Elden Ring завершились за полтора года до премьеры

Горячо ожидаемая экранизация нашумевшего ролевого экшена с открытым миром Elden Ring от Bandai Namco и FromSoftware ещё далека от премьеры, но, похоже, уже прошла важный этап производства.

Источник изображения: Steam (Cyber Kitty)

Источник изображения: Steam (Cyber Kitty)

Напомним, фильм по Elden Ring от кинокомпании A24 и режиссёра Алекса Гарланда (Alex Garland) был подтверждён прошлой весной. Съёмки стартовали в апреле и проходили в Великобритании и Исландии.

Хотя до релиза остаётся ещё полтора года, съёмки экранизации Elden Ring уже завершены. На это недвусмысленно намекала публикация в соцсетях специалиста по реквизиту Шона Скофилда (Sean Schofield).

Увеличение по нажатию (источник изображения: IGN)

Увеличение по нажатию (источник изображения: IGN)

На выложенном снимке Скофилд показал подарок участникам съёмочной группы наряду с прощальным обращением Гарланда и продюсеров фильма по Elden Ring к участникам проекта по итогам съёмок.

«Дорогие актёры и съёмочная группа, спасибо за вашу невероятно усердную работу над Elden Ring. Ваше мастерство, преданность делу и всесторонний профессионализм были ключевыми в претворении этого уникального проекта в жизнь», — гласит сообщение.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Судя по всему, анонс окончания съёмок экранизации Elden Ring получился преждевременным. Как подметили на портале IGN, вскоре после распространения Скофилд удалил своё сообщение.

Фильм по Elden Ring выйдет в кинотеатрах 3 марта 2028 года. По данным издания The Hollywood Reporter, бюджет адаптации серьёзно превышает $100 млн — это самый крупный и амбициозный проект A24.

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Теги: elden ring, a24, bandai namco, экранизация
elden ring, a24, bandai namco, экранизация
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