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Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее

Многие аналитики предупреждали ещё несколько месяцев назад, что кризис на рынке памяти с его высокими ценами снизит спрос на игровые консоли, тем более, что производители последних невольно этому способствуют, поднимая цены на свою продукцию. В случае с Sony снижение объёмов продаж PlayStation 5 по итогам второго квартала составило 36 %, было продано 1,6 млн консолей.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Впрочем, если рассматривать ретроспективу всего жизненного цикла PlayStation 5, то с момента своего дебюта игровые консоли этого семейства разошлись тиражом 95,3 млн штук, хотя эта статистика и учитывает только отгрузки участникам торговой цепочки, а не покупки конечными пользователями. Возможно, в иных обстоятельствах Sony уже смогла бы преодолеть планку в 100 млн проданных PS5, но во втором квартале ситуация на рынке складывалась не в её пользу.

В сегменте игровых решений и сетевых услуг по итогам прошлого квартала Sony сохранила выручку примерно на уровне аналогичного периода прошлого года ($5,8 млрд), а вот операционная прибыль подразделения выросла сразу на 37 % до $1,26 млрд. Благодарить за это руководство Sony предложило как тарифные возвраты из бюджета США, так и благоприятный для экспорта продукции курс японской национальной валюты. Рост операционной прибыли оказался бы ещё больше, но Sony была вынуждена тратить средства на реструктуризацию и разработку игровой платформы следующего поколения. Впрочем, это единственное официальное упоминание о потенциальной новой игровой консоли данной марки, которое было сделано на квартальной отчётной конференции.

Всего власти США должны вернуть Sony примерно $500 млн, но в минувшем квартале компания получила примерно 70 % этой суммы, поэтому в текущем периоде влияние этого фактора на операционную прибыль корпорации будет значительно меньшим.

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Теги: sony, sony interactive entertainment, playstation 5, игровые консоли, аналитика
sony, sony interactive entertainment, playstation 5, игровые консоли, аналитика
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