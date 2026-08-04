«Два миллиона печенек для двух миллионов из вас»: Capcom похвасталась ажиотажем вокруг Resident Evil Veronica

Японский издатель и разработчик Capcom похвастался новым предрелизным успехом амбициозного хоррора на выживание Resident Evil Veronica — ремейка ответвления Resident Evil Code: Veronica образца 2000 года.

Напомним, Resident Evil Veronica была представлена на июньском фестивале Summer Game Fest 2026. Анонс вызвал бурный ажиотаж — менее чем за неделю более миллиона игроков добавили ремейк в свой список желаемого.

Как сообщил официальный микроблог франшизы, к настоящему моменту Resident Evil Veronica ждёт вдвое больше людей — спустя без малого два месяца после презентации игра попала в список желаемого уже к двум миллионам человек.

«Два миллиона печенек для двух миллионов из вас, кто добавил Resident Evil Veronica в свой список желаемого. Спасибо вам!», — гласит обращение к игрокам пожилой француженки из анонсирующего трейлера ремейка.

По сюжету Клэр Редфилд отправляется во Францию на поиски своего брата Криса, однако сталкивается со спецотрядом «Амбреллы», который перевозит героиню на таинственный остров Рокфорт.

Релиз Resident Evil Veronica ожидается в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Обещают графику на RE Engine, вид от третьего лица, осовремененный геймплей и полный перевод на русский.

Resident Evil Veronica создаётся командой в ответе за ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 4 и расценивается Capcom наравне с флагманскими играми франшизы, что подчёркивается и новым названием.