Huawei убеждена, что Nvidia скоро упрётся в пределы масштабирования чипов

В отличие от некоторых конкурентов, которые активно применяют многокристальную компоновку, как те же Intel и AMD, компания Nvidia считает монолитные кристаллы приоритетным видом чипов. По мнению представителей китайской Huawei Technologies, данный подход к проектированию полупроводниковых компонентов скоро себя исчерпает.

Строго говоря, данное предупреждение касается всех западных разработчиков, поэтому одной только Nvidia дело не ограничится, как считает ведущий научный специалист Huawei Technologies по полупроводниковым технологиям Ляо Хэн (Liao Heng). На его комментарии, сделанные в ходе четырёхчасового интервью в конце прошлого месяца ссылается агентство Bloomberg. Как известно, Huawei в последующие годы собирается опираться на так называемый закон «масштабирования тау», предполагающий инновационные подходы к проектированию чипов без использования передовой литографии. Сама Huawei лишена доступа к передовому западному оборудованию для выпуска чипов из-за санкций США и их союзников, поэтому вынуждена проявлять изобретательность при проектировании чипов, а не только их производстве.

«Должен быть предел тому, как они масштабируют свои постоянно растущие вычислительные кристаллы и увеличивающийся объём HBM. Промышленность продолжает их подгонять, но как только они пересекут физический предел, будет лавинообразный обвал», — охарактеризовал усилия западных партнёров по масштабированию чипов Ляо Хэн. В свою очередь, новый подход Huawei направлен на ускорение передачи информации между компонентами вычислительных систем, а не на физическое масштабирование элементов как таковое. Первый мобильный процессор, разработанный Huawei с учётом принципа LogicFolding, должен быть представлен в этом году.

Если ранее западные исследователи типа TechInsights в значительной мере вредили Huawei, указывая на прогресс подрядчика в лице SMIC в сфере литографии, то в этом году китайский гигант как раз рассчитывает на их откровения после знакомства с устройством чипа нового поколения. Выводы этих независимых экспертов, по мнению представителя Huawei, помогут западным разработчикам и производителям понять, насколько прогрессивен подход этой компании к проектированию чипов. Противоречия в геополитической сфере приводят к формированию двух независимых полупроводниковых отраслей, по словам Ляо Хэна. Они будут существовать параллельно и не особо пересекаться. Комплимента из уст этого представителя Huawei удостоился и основатель DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng), чьи разработки доказали, что китайские специалисты способны создавать передовые ИИ-модели в условиях ограниченности ресурсов. Huawei свои ИИ-чипы проектирует таким образом, чтобы они позволяли более эффективно работать с ИИ-моделями, обеспечивая высокую отдачу при низких энергозатратах. Это требует более серьёзных усилий на этапе проектирования, но оправдывает себя в процессе эксплуатации.