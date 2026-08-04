OpenAI назвала иск о похищении секретов Apple «безответственным, агрессивным и странно личным»

После перехода двух сотрудников Apple в OpenAI, компания Apple обвинила их в передаче коммерческих секретов новому работодателю и попросила суд наложить запрет, чтобы предотвратить доступ OpenAI к конфиденциальной информации. OpenAI утверждает, что это требование основано на ложной информации, так как компания не заинтересована в коммерческих секретах Apple. Иск Apple в блоге OpenAI назван «безответственным, агрессивным и странно личным».

Двое бывших сотрудников Apple, Чан Лю (Chang Liu) и Тан Тан (Tang Tan), сейчас находятся под защитой OpenAI. Лю обвиняется в попытке доступа к конфиденциальной информации после увольнения, хотя OpenAI предоставила доказательства, что именно сотрудники Apple обратились к Лю за помощью после его увольнения, а «Тан всегда чётко давал понять команде, что мы не хотим и не должны использовать какую-либо конфиденциальную информацию других компаний». По мнению OpenAI, Apple ненадлежащим образом управляет доступом к своим системам после увольнения сотрудников.

«Мы хотели бы, чтобы Apple подняла эти вопросы перед подачей иска, и были бы рады прояснить всё это с ними. Мы серьёзно отнеслись к обвинениям в иске и предложили сотрудничать с Apple для решения этой проблемы. — говорится в блоге OpenAI. — Вместо этого они пытаются изменить свою версию событий, в том числе выдвигая расплывчатые обвинения в адрес других бывших сотрудников, и, вероятно, будут продолжать использовать эту тактику».

OpenAI подтверждает, что Apple связалась с ней в феврале, но в тот раз юристы Apple перепутали два имени и обратились не к тому человеку. Apple заявляла, что разговаривала с генеральным юрисконсультом OpenAI, но OpenAI утверждает, что «они теперь признают, что этого никогда не было».

OpenAI также опубликовала два отдельных поста в блоге, рассказывая о своих отношениях с Илоном Маском (Elon Musk) и о его претензиях к некоммерческой организации. Аналитики полагают, что подобная запись в блоге размещена с целью заручиться общественной поддержкой, которая затем поможет оказать давление на Apple.

Apple пока не ответила на запись в блоге OpenAI, компания вообще исторически реже использует тактику публичных сообщений, когда дело касается текущих судебных дел.