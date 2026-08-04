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Разработчики Mafia: The Old Country показали геймплей сюжетного дополнения Man of Honor, в котором появится звезда первой «Мафии»

Издательство 2K и разработчики из студии Hangar 13 представили геймплейный трейлер и новые подробности сюжетного расширения Man of Honor для своего криминального боевика Mafia: The Old Country.

Источник изображений: 2K

Источник изображений: 2K

События Man of Honor развернутся зимой 1905 года, когда Эннио Сальери (будущий дон Сальери), знакомый фанатам по оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven, ещё пользовался в Сицилии уважением как «человек чести».

Игрокам в роли Энцо Фавары из основной кампании предстоит работать вместе с Эннио Сальери: помогать ему вернуть то, что по праву принадлежит ему, выполнять новые миссии и получать новые награды в сицилийской Валле-Дората.

Представленный 2K геймплейный трейлер демонстрирует нововведения Man of Honor для режима «Прогулка», включая дополнительные задания от Сальери (взлом сейфов, угон автомобилей, перевозка краденого).

Также обещают новые испытания (противостояния, убийства, гонки, спринты, заезды на время), коллекционные предметы, ещё больше огнестрельного оружия, ножей, талисманов, транспорта, лошадей, экипировки и шляп.

Две новые сюжетные главы можно будет пройти как в основной кампании, так и напрямую

Две новые сюжетные главы можно будет пройти как в основной кампании, так и напрямую

Man of Honor поступит в продажу уже на следующей неделе, 14 августа, для всех целевых платформ Mafia: The Old Country. Стоимость расширения составит скромные по современным меркам $10. Заявлен полный перевод на русский.

Mafia: The Old Country вышла 8 августа 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра превзошла ожидания руководства Take-Two Interactive (продажи не раскрываются) и, похоже, уже заработала на продолжение.

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Теги: mafia: the old country, hangar 13, 2k, экшен
mafia: the old country, hangar 13, 2k, экшен
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