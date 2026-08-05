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Samsung вернула лидерство в сегменте DRAM, Micron подобралась к SK hynix, CXMT пошла на взлёт

По итогам II квартала 2026 года Samsung увеличила свою долю на рынке DRAM до 39 %, которые последний раз наблюдались лишь в 2024 году — компания вернула лидерство, уступленное ранее SK hynix. Доля последней снизилась с 39 % во II квартале 2025 до 26 % во II квартале 2026 года при росте квартальной выручки на 214 % год к году. Micron сократила разрыв со вторым местом, отвоевав долю рынка в 25 % — американский производитель демонстрирует неуклонный рост с самого начала бума искусственного интеллекта во второй половине 2023 года, обращают внимание аналитики Counterpoint Research.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Спрос на DRAM продолжает превышать предложение: развёртывание инфраструктуры ИИ увеличивает спрос как на обычную DRAM для центральных процессоров, так и на HBM для графических. Samsung сумела заработать на высоком спросе и росте цен на обычную DRAM, а также нарастить свою долю в сегменте HBM. В III квартале прибыль компании, считают аналитики, продолжит расти.

Во II квартале цены на обычную DRAM резко выросли квартал к кварталу, а HBM подешевела год к году — этому способствовало снижение цен на HBM3E и задержки с запуском HBM4. В следующем году, как ожидается, цены на HBM снова резко вырастут. Мировое лидерство в сегменте HBM сохраняет SK hynix, поэтому падение цен на память этого типа нанесло компании удар. Её прибыль оказалась рекордной с высокой динамикой и в квартальном, и в годовом исчислении; но темпы роста оказались ниже, чем у конкурентов, а рыночная доля сократилась из-за активного роста Samsung и Micron. Кроме того, SK hynix раньше конкурентов начала заключать долгосрочные соглашения с верхними и нижними пределами цен — они были согласованы в период роста цен на память и оказались ниже текущих уровней.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Выручка Micron в сегменте DRAM со II квартала 2025 года выросла пятикратно — у американского производителя есть шансы обогнать SK hynix и выйти на второе место в мире. Micron обычно действует скромно и консервативно, но это сильный конкурент, который способен накопить достаточно мощностей, чтобы не упускать прибыль и перейти на формат долгосрочных соглашений с клиентами.

Не упустить возможностей стремятся и мелкие производители памяти. Тайваньская Nanya смогла предложить память DDR/LPDDR4/5 и показать рост на 690 % в годовом исчислении. Самым быстрым ростом выручки в мире отметилась китайская CXMT (716 % год к году) — у неё есть шанс использовать свой выход на биржу, чтобы нарастить производственные мощности по HBM и LPDDR6 — если компания сумеет удовлетворить не только внутренний спрос, но и потребности международных клиентов на высшем уровне, уже через год это будет игрок совершенно иного масштаба. Её выход на уровень трёх крупнейших поставщиков памяти в мире является скорее вопросом времени.

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Теги: counterpoint research, dram, память, аналитика, финансы
counterpoint research, dram, память, аналитика, финансы
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