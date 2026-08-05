Только The Elder Scrolls VI: бывший дизайнер квестов Bethesda опроверг слухи о неанонсированной The Elder Scrolls

Недавно фанаты обнаружили в резюме бывшего сотрудника Bethesda Game Studios указание на некую неизвестную новую игру легендарной серии The Elder Scrolls, однако в действительности лишь выдавали желаемое за действительное.

Началось всё с того, что энтузиаст Timur222 обратил внимание на профиль в соцсети LinkedIn младшего дизайнера квестов Bethesda Game Studios Гриффина Деклэра (Griffin DeClaire), уволенного из студии в рамках июльских сокращений.

Деклэр указал в резюме «невыпущенную» The Elder Scrolls — Timur222 допустил, что речь идёт не о The Elder Scrolls VI (хотя она тоже невыпущенная), а о какой-то другой игре во франшизе. Ряд СМИ поспешил ретранслировать эту информацию.

Редакция портала FRVR решила связаться с Деклэром с целью уточнить, какую игру он имел в виду под формулировкой «невыпущенная» The Elder Scrolls. Как выяснилось, речь шла про уже анонсированную The Elder Scrolls VI.

«Уточню, что публикация была про TESVI. До увольнения я ежедневно работал непосредственно над TESVI в движке. Довольно трагично, так как работа мне очень нравилась, и я хотел увидеть реакцию фанатов», — поделился Деклэр.

The Elder Scrolls VI остаётся основным приоритетом Bethesda Game Studios — новая глава фэнтезийной ролевой саги создаётся на движке Creation Engine 3 (как и Fallout 5). Разработка идёт по плану, а игра выглядит отлично.

Помимо The Elder Scrolls VI, Bethesda Game Studios в настоящее время разрабатывает Fallout 5 (предпроизводство), переиздания Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также помогает с новой игрой Fallout от Obsidian Entertainment.