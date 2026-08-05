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Российские энтузиасты перенесли GTA III в браузер, хотя это считалось невозможным

Знаковый криминальный экшен с открытым миром GTA III от Rockstar Games к настоящему моменту вышел на всех основных платформах, а теперь силами энтузиастов стал доступен ещё и в браузерах.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Команда DosZone Team, реализовавшая в браузере легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III», сообщила о выпуске веб-версии GTA III. Игра доступна на сайте Dos.Zone в русском и английском вариантах под названием reGTA3 DOS.

Для первого запуска браузерного издания GTA III от DosZone Team понадобится ряд игровых файлов — загрузить архив с ними можно по этой ссылке или через встроенный лаунчер (кнопка «Скачать автоматически»).

Источник изображения: DosZone Team

Источник изображения: DosZone Team

Веб-версия GTA III от DosZone Team включает весь оригинальный контент со всеми особенностями, поддержку «любых разрешений экрана», геймпадов и сенсорного управления, локальных и облачных сохранений.

«Легендарная игра теперь доступна практически на любых устройствах без установки! Мы применили самые передовые и современные веб-технологии, основанные на нашем прошлогоднем порте Vice City», — отчиталась команда.

Скриншоты (источник изображений: DosZone Team)
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По словам представителя DosZone Team Никиты Аксёнова (он же Carter54), ещё полгода назад релиз веб-версии GTA III казался невозможным из-за недостатка исходных данных, но энтузиасту удалось запустить движок re3 в браузере.

Выпущенный прошлой зимой браузерный порт GTA: Vice City навлёк на DosZone Team обвинения в нарушении авторских прав Take-Two Interactive (владелец прав на франшизу), но команда отбилась от претензий.

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Теги: grand theft auto iii, rockstar games, экшен, doszone team
grand theft auto iii, rockstar games, экшен, doszone team
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