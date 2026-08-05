Microsoft подтёрла свою рекомендацию о 32 Гбайт оперативной памяти для игровых ПК

В мае этого года Microsoft заявила, что 32 Гбайт оперативной памяти теперь являются тем объёмом, которого «хватит на всё» для любителей игр, а 16 Гбайт ОЗУ — новой «практичной отправной точкой» для оптимальной работы с Windows 11. Похоже, компания решила отказаться от этого заявления, поскольку все упоминания о нём на странице Windows Learning Center её официального сайта были удалены, пишет Tom's Hardware.

Ранее, в ноябре 2025 года, в своём блоге Microsoft опубликовала статью под названием «Как оптимизировать конфигурацию игрового ПК», где говорилось, что 32 Гбайт — это идеальный объём ОЗУ для хардкорных геймеров, требующих наилучшего качества для игр класса AAA или активно использующих моды. Однако эта страница больше недоступна, и пользователи, пытающиеся перейти по ссылке, автоматически перенаправляются на главную страницу Learning Center.

В условиях кризиса на рынке чипов памяти многие производители ноутбуков вернулись к производству систем, предлагающих всего 8 Гбайт оперативной памяти. Microsoft сама столкнулась с дефицитом DRAM и отказалась от выпуска недорогих моделей лэптопов Surface Go и Surface Laptop Go, представив вместо них базовые версии Surface Pro 12, Surface Laptop 13 и Surface Laptop for Business с 8 Гбайт ОЗУ. Компания всё же не оставляет пользователей, которые не могут позволить себе дорогую оперативную память, без поддержки. Недавно Microsoft пообещала оптимизировать операционную систему Windows 11 и уменьшить потребление ею оперативной памяти.

Хотя в минимальных требованиях к Windows 11 указаны всего 4 Гбайт оперативной памяти, многообразие различных веб-приложений и интерфейсов в этой ОС потребляет много памяти на многих системах. Использование веб-приложений на основе React и WebView2 проще для разработчиков, но они не так эффективны с точки зрения потребления ресурсов, как приложения, созданные для работы непосредственно в Windows. Это не было проблемой, когда память была дешёвой и доступной, поскольку люди могли просто пойти в ближайший магазин компьютерных комплектующих и докупить для своих ПК нужный объём ОЗУ за относительно небольшие деньги. Однако теперь, когда модули памяти продаются в три–пять раз дороже, чем было раньше, и найти выгодные предложения на комплекты DDR5 и DDR4 сейчас практически невозможно, разработчикам придётся оптимизировать своё программное обеспечение, чтобы они использовали как можно меньше памяти.

Как пишет Tom's Hardware, именно так приходилось поступать программистам Windows в 1980-х и 1990-х годах, когда у каждого инженера Microsoft был секундомер, с помощью которого они контролировали скорость запуска приложений. Даже оригинальный диспетчер задач, созданный тем же человеком, который интегрировал поддержку ZIP-файлов в Windows, занимал всего 80 Кбайт, что позволяло ему бесперебойно работать даже на малопроизводительном оборудовании.

Остаётся лишь надеяться, что Microsoft и разработчики приложений справятся с проблемой нехватки памяти и снова сделают Windows эффективной и быстрой. Это особенно актуально сейчас, когда Microsoft сталкивается с конкуренцией со стороны macOS и Linux, хотя Windows по-прежнему остаётся самой популярной операционной системой.