Huawei выпустила смартфон Nova 16 SE с очень ярким OLED-экраном, батареей на 8500 мА·ч и поддержкой спутниковых сообщений

Ходили слухи, что Huawei вернёт на рынок смартфоны серии Nova SE после того, как перестала выпускать новинки после модели Nova 12 SE. Сегодня китайский производитель помимо нескольких ноутбуков серии MateBook Pro представил также новый смартфон Nova 16 SE.

Huawei Nova 16 SE оснащён 6,84-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2756 × 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 8000 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 1440 Гц. В основе устройства используется процессор Kirin 8020. Смартфон предлагает до 512 Гбайт постоянной памяти. Объём оперативной памяти производитель не сообщает.

Смартфон оснащён 32-Мп фронтальной камерой и двойной задней камерой, включающей 50-Мп основной модуль RYYB с сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также цветную камеру Huawei Red Maple для улучшения цветопередачи.

Huawei Nova 16 SE работает под управлением операционной системы HarmonyOS 6.1 и оснащён аккумулятором ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Среди других примечательных особенностей — сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку, стереодинамики, алюминиевый корпус, задняя панель из стекловолокна, ИК-порт, модуль NFC, поддержка Wi-Fi 7, протоколов Star Flash 2.0 и Bluetooth 6.0, а также спутниковой связи Beidou. Nova 16 SE также имеет защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Толщина устройства составляет 7,98 мм, а вес — 229 граммов.

Смартфон уже доступен в Китае в чёрном, белом, оранжевом и градиентном розово-синем цветах. Модель со 128 Гбайт постоянной памяти оценивается в 2499 юаней (около $370), вариант с 256 Гбайт — в 2699 юаней (около $400), а версия с 512 Гбайт — в 3199 юаней (около $475).

Стоит добавить, что это уже пятая и, вероятно, последняя модель в серии смартфонов Nova 16, которая также включает модели Nova 16z, Nova 16, Nova 16 Pro и Nova 16 Ultra. Все они были представлены ранее в этом году.