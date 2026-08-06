Kingdom Come Salvation не разочарует фанатов Kingdom Come: Deliverance 2 — Warhorse готовит реалистичную историческую RPG

Директор по коммуникациям Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг (Tobias Stolz-Zwilling) рассказал, чего ждать от нового приключения во вселенной средневековых ролевых игр Kingdom Come: Deliverance.

Напомним, в мае Warhorse подтвердила работу над «новым приключением Kingdom Come», намекнув на отсутствие подзаголовка Deliverance в названии. Торговая марка студии предполагает, что проект именуется Kingdom Come Salvation.

Несмотря на отклонение от основной серии, Kingdom Come Salvation останется «верна [жанру] реалистичных исторических RPG». Об этом Штольц-Цвиллинг заявил в интервью изданию Shanghai Daily на китайской выставке ChinaJoy 2026.

«Warhorse остаётся верна [жанру] реалистичных исторических RPG и отказывается менять основные элементы серии в угоду рыночным тенденциям, стараясь сохранить уникальный средневековый опыт», — заверил Штольц-Цвиллинг.

По словам Штольц-Цвиллинга, на Kingdom Come Salvation сейчас занята бóльшая часть Warhorse Studios, тогда как за амбициозную RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец» пока отвечает небольшая команда.

Штольц-Цвиллинг также подтвердил, что в соответствии с майским финансовым отчётом Embracer Group (владелец Warhorse) выход Kingdom Come Salvation ожидается в следующем фискальном году — то есть с апреля 2027-го по март 2028-го.

Ранее сообщалось, что Kingdom Come Salvation уже находится в активной разработке (этим и объясняется относительно скорый релиз), тогда как RPG по «Властелину колец» пока на стадии предварительного производства.