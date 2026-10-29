Авторитетный инсайдер: The Elder Scrolls VI раскроет тайны Древних свитков, а новый показ уже не за горами

Горячо ожидаемая фэнтезийная ролевая игра The Elder Scrolls VI от Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios была представлена уже более восьми лет назад, но следующий показ так долго фанатам ждать не придётся.

Старший корреспондент The Verge Том Уоррен (Tom Warren) в эксклюзивном материале издания о состоянии дел в Microsoft сообщил, что The Elder Scrolls VI будет повторно представлена уже в ноябре 2026 года.

Грядущая презентация будет включать раскрытие подзаголовка The Elder Scrolls VI, который, как уже догадались фанаты, представляет собой слово Sentinel. Таким образом, полным названием игры станет The Elder Scrolls VI: Sentinel.

По данным Уоррена, кроме подзаголовка на будущем показе ничего существенного представлено не будет, однако журналист выяснил некоторые подробности антуража и сюжета The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Как сообщил Уоррен, события The Elder Scrolls VI: Sentinel развернутся в провинции Хаммерфелл, а история впервые в серии раскроет тайны загадочных артефактов, вынесенных в заголовок франшизы — Древних свитков.

За последние месяцы Bethesda показала The Elder Scrolls VI: Sentinel руководству Xbox. Впечатлениями от знакомства с игрой ранее поделились гендиректор Аша Шарма (Asha Sharma) и главный директор по контенту Мэтт Бути (Matt Booty).

The Elder Scrolls VI была представлена на E3 2018, а летом 2023 года перешла на стадию активной разработки. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), от релиза игру отделяют ещё «как минимум два или три года».