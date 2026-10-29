Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Слухи Авторитетный инсайдер: The Elder Scrolls...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторитетный инсайдер: The Elder Scrolls VI раскроет тайны Древних свитков, а новый показ уже не за горами

Горячо ожидаемая фэнтезийная ролевая игра The Elder Scrolls VI от Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios была представлена уже более восьми лет назад, но следующий показ так долго фанатам ждать не придётся.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Старший корреспондент The Verge Том Уоррен (Tom Warren) в эксклюзивном материале издания о состоянии дел в Microsoft сообщил, что The Elder Scrolls VI будет повторно представлена уже в ноябре 2026 года.

Грядущая презентация будет включать раскрытие подзаголовка The Elder Scrolls VI, который, как уже догадались фанаты, представляет собой слово Sentinel. Таким образом, полным названием игры станет The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Концепт-арт Сентинеля в Хаммерфелле (источник изображения: Bethesda Softworks)

Концепт-арт Сентинеля в Хаммерфелле (источник изображения: Bethesda Softworks)

По данным Уоррена, кроме подзаголовка на будущем показе ничего существенного представлено не будет, однако журналист выяснил некоторые подробности антуража и сюжета The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Как сообщил Уоррен, события The Elder Scrolls VI: Sentinel развернутся в провинции Хаммерфелл, а история впервые в серии раскроет тайны загадочных артефактов, вынесенных в заголовок франшизы — Древних свитков.

К релизу The Elder Scrolls VI: Sentinel не спешит (источник изображения: GameRant)

К релизу The Elder Scrolls VI: Sentinel не спешит (источник изображения: GameRant)

За последние месяцы Bethesda показала The Elder Scrolls VI: Sentinel руководству Xbox. Впечатлениями от знакомства с игрой ранее поделились гендиректор Аша Шарма (Asha Sharma) и главный директор по контенту Мэтт Бути (Matt Booty).

The Elder Scrolls VI была представлена на E3 2018, а летом 2023 года перешла на стадию активной разработки. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), от релиза игру отделяют ещё «как минимум два или три года».

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про слухи

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Композитор Journey Остин Уинтори выложил 20 минут музыки для саундтрека Mass Effect 5 — фанаты в слезах
Инсайдер раскрыл, когда выйдут Kingdom Come Salvation и амбициозная RPG от Warhorse по «Властелину колец»
«Мечта, ставшая реальностью»: моддер преобразила Fallout: New Vegas с помощью трассировки пути
Философская головоломка The Talos Principle 2 от разработчиков Serious Sam спустя три года после релиза подорожала на 33 %, и игроки не против
Эксклюзив Nintendo Switch 2 от создателей Bloodborne и Elden Ring не выйдет в 2026 году — FromSoftware перенесла релиз The Duskbloods
Китайский боевик Phantom Blade Zero показал ударный старт в Steam — лидер продаж и лучший пиковый онлайн для одиночных игр 2026 года
Материалы по теме
Композитор Journey Остин Уинтори выложил 20 минут музыки для саундтрека Mass Effect 5 — фанаты в слезах

Композитор Journey Остин Уинтори выложил 20 минут музыки для саундтрека Mass Effect 5 — фанаты в слезах

Инсайдер раскрыл, когда выйдут Kingdom Come Salvation и амбициозная RPG от Warhorse по «Властелину колец»

Инсайдер раскрыл, когда выйдут Kingdom Come Salvation и амбициозная RPG от Warhorse по «Властелину колец»

«Мечта, ставшая реальностью»: моддер преобразила Fallout: New Vegas с помощью трассировки пути

«Мечта, ставшая реальностью»: моддер преобразила Fallout: New Vegas с помощью трассировки пути

Философская головоломка The Talos Principle 2 от разработчиков Serious Sam спустя три года после релиза подорожала на 33 %, и игроки не против

Философская головоломка The Talos Principle 2 от разработчиков Serious Sam спустя три года после релиза подорожала на 33 %, и игроки не против

Эксклюзив Nintendo Switch 2 от создателей Bloodborne и Elden Ring не выйдет в 2026 году — FromSoftware перенесла релиз The Duskbloods

Эксклюзив Nintendo Switch 2 от создателей Bloodborne и Elden Ring не выйдет в 2026 году — FromSoftware перенесла релиз The Duskbloods

Китайский боевик Phantom Blade Zero показал ударный старт в Steam — лидер продаж и лучший пиковый онлайн для одиночных игр 2026 года

Китайский боевик Phantom Blade Zero показал ударный старт в Steam — лидер продаж и лучший пиковый онлайн для одиночных игр 2026 года

Теги: the elder scrolls vi, the elder scrolls vi: sentinel, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls vi, the elder scrolls vi: sentinel, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.