Паника на ИИ-рынке не пощадила Nvidia — Apple снова стала самой дорогой компанией мира

Apple вновь стала самой дорогой публичной компанией мира, обойдя Nvidia на фоне распродажи технологических акций. Инвесторов привлекают сравнительно сдержанные расходы Apple на ИИ-инфраструктуру: компания меньше конкурентов подвержена рискам, связанным с окупаемостью таких вложений.

Сезон квартальных отчётов у компаний технологического сектора вызвал снижение котировок акций многих из них накануне в пятницу. Nvidia на правах главного выгодоприобретателя ИИ-бума подешевела на 4,22 % до $4,93 трлн с точки зрения капитализации, что позволило Apple второй раз с конца июля закрепиться в статусе самой дорогой компании мира.

Курс акций Apple вчера снизился на 1,23 % до $344,63 за штуку, что позволяет рассчитать её капитализацию на уровне $5,03 трлн. По сути, этот эмитент не только оказался самым дорогим в мире, но и сохранил за собой членство в клубе «пяти триллионов». Акции Apple с переменным успехом дорожали с середины августа, всего с начала текущего года они выросли в цене на 26,77 %. Nvidia в этом смысле мало продвинулась с начала 2026 года, её акции за это время подорожали только на 9,73 %.

Коррекцию на фондовом рынке США запустили квартальные отчёты Intel, Amazon, Alphabet (Google) и Meta✴ Platforms. Инвесторов в очередной раз, помимо прочего, обеспокоили растущие расходы бигтехов на инфраструктуру ИИ, а компания Apple в этом смысле остаётся чуть в стороне, поэтому её вчерашнее падение котировок затронуло в меньшей степени, одновременно позволив в очередной раз стать самой дорогой компанией мира.

Даже облачным гигантам, которые располагают альтернативными источниками дохода, позволяющими направлять крупные суммы на развитие инфраструктуры ИИ, в наши дни приходится увеличивать долговую нагрузку. В условиях растущих ставок рефинансирования заёмные средства становятся всё дороже, на финансовом положении компаний это сказывается не лучшим образом, поэтому любые сомнения инвесторов в долговечности ИИ-бума моментально сказываются на курсе акций крупнейших компаний технологического сектора.

Если Alphabet и Amazon уже столкнулись с отрицательным свободным денежным потоком из-за огромных капитальных вложений в инфраструктуру ИИ, то для Apple по итогам завершившегося 30 сентября фискального года прогнозируется рост свободного денежного потока на 38 % до $142 млрд. В октябре индекс Nasdaq 100 упал на 6,7 %, показав худшую месячную динамику с марта 2025 года. Так называемые неооблачные провайдеры CoreWeave и Nebius потеряли более 30 % своей капитализации по итогам этого месяца. Intel с учётом вчерашнего падения курса своих акций по итогам октября подешевела более чем на 45 %, что является максимальным для неё снижением в пределах месяца по данным более чем за 40 лет.