Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4

Хотя с релиза нашумевшего готического ролевого экшена Bloodborne от разработчиков из японской студии FromSoftware прошло уже более 11 лет, один из главных (и последних) эксклюзивов PS4 до сих пор пользуется популярностью.

Напомним, Bloodborne официально продалась в количестве 2 млн копий к сентябрю 2015 года, а по состоянию на февраль 2022-го (данные из масштабной утечки материалов Insomniac Games) показатель превысил 7,46 млн копий.

Как сообщил глава отдела рыночной аналитики Alinea Analytics Рис Эллиотт (Rhys Elliott) со ссылкой на данные агентства, суммарные продажи Bloodborne к настоящему моменту достигли 10,4 млн копий (около $317 млн выручки).

По словам Эллиотта, Bloodborne покупают до сих пор — продажи игры за 2026 год превысили 251 тыс. копий. Показатель примечателен тем, что проект доступен лишь на консоли Sony прошлого поколения, давно потерявшей актуальность.

Кроме того, за прошедший октябрь в Bloodborne на PS4 сыграло без малого 500 тыс. человек. Свыше половины из них составили подписчики PS Plus — общая аудитория игры в сервисе превышает 5,7 млн пользователей.

Несмотря на миллионные продажи и народную любовь, Bloodborne не получила ни ремастер, ни порт на ПК, ни сиквел. Зато в производстве сейчас находится официальный анимационный фильм по игре.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4, а впоследствии была успешно портирована на ПК (неофициально). По сюжету Охотник должен раскрыть тайны города Ярнам, жителей которого загадочная болезнь превращает в ужасных монстров.