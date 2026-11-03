FromSoftware подтвердила уязвимости в системе безопасности Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — серверы отключены на неопределённый срок

Разработчики из японской студии FromSoftware (принадлежит Kadokawa Corporation) уточнили причину недавнего отключения мультиплеера нашумевших фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls 2 и Dark Souls 3.

Напомним, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 временно лишились сетевых функций на всех целевых платформах 30 октября. В качестве объяснения случившегося служба поддержки FromSoftware привела некую «проблему с серверами».

Как выяснилось из свежей публикации на официальном сайте франшизы, работа серверов Dark Souls 2 и Dark Souls 3 была приостановлена из-за «выявленных уязвимостей в системе безопасности».

FromSoftware принесла «искренние извинения» за доставленные неудобства и поблагодарила пользователей за терпение. Сроки восстановления мультиплеера Dark Souls 2 и Dark Souls 3 студия на данном этапе не предоставляет.

Стоит отметить, что в 2022 году игры Dark Souls (тогда речь шла о всей трилогии) уже оставались без мультиплеера из-за опасной уязвимости — брешь позволяла злоумышленникам удалённо запускать вредоносный код на чужом ПК.

Четыре года назад простой растянулся на несколько месяцев. Как долго продлится отключение на этот раз, неясно. В комментариях к новой публикации микроблога службы поддержки FromSoftware пользователи настроены пессимистично.

Предполагается, что ситуация связана с двумя критическими уязвимостями в языке программирования PHP (используется примерно в 70 % сайтах по всему миру). Дыры «залатали» 21 октября, но их уже начали использовать в реальных атаках.