Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн

Институциональные инвесторы в последние дни дали руководству Anthropic и её консультантам понять, что в рамках намеченного на ноябрь первичного размещения акций (IPO) компанию следует оценить в $1,5–1,6 трлн. То есть значительно ниже отметки около $2 трлн, которая обсуждалась последние месяцы.

Инвесторы указывают на ряд тревожных факторов, таких как нестабильность на рынках и опасения по поводу чрезмерной концентрации вложений в сферу ИИ. На настроения инвесторов влияют также отрицательная реакция общественности на строительство центров обработки данных и неопределённость в вопросе о том, когда крупные игроки масштаба Amazon и Meta✴ смогут получать реальную прибыль от технологий искусственного интеллекта. Anthropic пока не определилась с целевой оценкой и объёмом акций, которые планирует выставить на продажу. Ещё после «дня инвестора» в октябре некоторые участники рынка высказывали мнение, что оценка компании должна быть ближе к $1,5 трлн.

Минувшая неделя ознаменовалась обвалом акций технологических компаний — разочаровавшие своими финансовыми результатами Alphabet и Intel подешевели на двузначную величину. Первая сообщила о замедлении роста доходов от поисковой рекламы, вторая спрогнозировала длительный спад продаж ПК; и даже у Amazon выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Некоторые инвесторы выражают доверие финансовому директору Anthropic Кришне Рао (Krishna Rao), полагая, что он выберет консервативную оценку, которая поможет обеспечить рост котировок в первый же день торгов. Даже если компания выйдет на биржу с оценкой около $1,5 трлн, то к концу первого же дня она может подорожать до $2 трлн. SpaceX с выходом на биржу за первый же день подорожала на 30 %.

Anthropic уже на следующей неделе планирует начать серию встреч с инвесторами; её выход на фондовый рынок намечен на неделю, предшествующую Дню благодарения в США — в этом году он выпал на 26 ноября. В ходе серии встреч компания обозначит целевую оценку своей стоимости, укажет количество акций, которые намерена продать, а также планируемый ценовой диапазон. SpaceX при IPO выдрала нестандартный подход, установив фиксированную цену на акцию — Anthropic намерена действовать более традиционно и предложить ценовой диапазон.

Выручка Anthropic за III квартал достигла $17 млрд по сравнению с $11,6 млрд в предыдущем. Компания могла бы заработать на $600 млн больше, но ей пришлось снизить цены из-за выпуска новых моделей и скидок по контрактам. Общая сумма обязательств по закупкам и договорам аренды Anthropic составляет $895,4 млрд. Из них $447,5 млрд должны быть выплачены до конца 2030 года, а основная часть средств — в период с 2031 по 2045 год. Выход Anthropic на биржу послужит ориентиром для других компаний — если разработчик Claude преуспеет, то за ним последует множество других игроков.