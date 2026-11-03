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Bethesda раскрыла полное название шестых «Свитков» — первый за восемь лет новый тизер The Elder Scrolls VI: Sentinel

Как и предполагалось, официальный анонс полного названия горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI от Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios не заставил себя долго ждать.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, The Elder Scrolls VI была представлена на E3 2018 и с тех пор не удостоилась ни одного показа. Старший корреспондент The Verge Том Уоррен (Tom Warren) недавно сообщил, что игра получит подзаголовок Sentinel.

Как стало известно из приуроченного к 40-летию Bethesda Softworks видео с участием творческого руководителя Тодда Говарда (Todd Howard), игра и правда будет называться The Elder Scrolls VI: Sentinel. Новый тизер прикреплён ниже.

«Свиток лишь мерцал — словно слегка приподнятая перед моими глазами вуаль. Утраченное будущее. Потерянный триумф. Пески времени, развеянные самой судьбой», — гласит цитата из концовки тизера.

Эти слова принадлежат Язару — жрецу Мотылька (Культ Мотылька-Предка) на службе у Верховной Королевы Хаммерфелла в 206 году четвёртой эры. Для сравнения: события The Elder Scrolls V: Skyrim разворачиваются в 201 году четвёртой эры.

По данным Уоррена, события The Elder Scrolls VI: Sentinel развернутся в провинции Хаммерфелл, а история впервые в серии раскроет тайны загадочных артефактов, вынесенных в заголовок франшизы — Древних свитков.

The Elder Scrolls VI: Sentinel находится в активной разработке с лета 2023 года. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), от релиза игру отделяют ещё «как минимум два или три года».

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Теги: the elder scrolls vi: sentinel, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls vi: sentinel, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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