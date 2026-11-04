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Bethesda предупредила, что ожидание The Elder Scrolls VI: Sentinel затянется — авторитетный инсайдер уточнил сроки

Накануне издатель Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios наконец раскрыли полное название горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI, однако релиз от этого ближе не стал.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, The Elder Scrolls VI была представлена ещё на E3 2018 и спустя восемь с половиной лет после анонса получила подзаголовок — игра будет называться The Elder Scrolls VI: Sentinel. Сроков выхода у проекта нет.

В сопровождавшем объявление обращении к игрокам официальный микроблог Bethesda Game Studios недвусмысленно намекнул, что на скорое путешествие в Хаммерфелл фанатам рассчитывать не стоит.

«Разработка продолжается, и хотя пройдёт ещё какое-то время, прежде чем мы сможем раскрыть что-то ещё, мы очень рады наконец поделиться названием и местом действия [The Elder Scrolls VI: Sentinel] с вами», — заявила Bethesda.

Как долго придётся ждать поклонникам, уточнил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier). Летом журналист утверждал, что проект выйдет не раньше, чем через «как минимум два или три года».

По данным Шрайера, The Elder Scrolls VI: Sentinel от релиза отделяют «всё ещё более двух лет». Инсайдер подчеркнул, что это не предсказание — он располагает закулисной информацией о сроках выпуска игры.

The Elder Scrolls VI находится в активной разработке с лета 2023 года. События Sentinel развернутся в провинции Хаммерфелл, а история, по слухам, впервые в серии раскроет тайны загадочных артефактов в заголовке франшизы — Древних свитков.

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Теги: the elder scrolls vi: sentinel, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls vi: sentinel, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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