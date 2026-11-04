Nvidia выпустила драйвер с поддержкой World of Warcraft: Forever и нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy и War Thunder

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 621.14 WHQL. Новое ПО обеспечивает поддержку будущих игр и не только.
В частности, драйвер обеспечивает поддержку World of Warcraft: Forever и нового режима Slaughter Mode в сюжетном дополнении Revelations к Doom: The Dark Ages, а также технологии нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy и War Thunder.
Одновременно с выпуском нового драйвера Nvidia обновила приложение Nvidia App, добавив поддержку режима замещения DLSS в следующих играх: Honeycomb: The World Beyond, Wardogs, PUBG: Battlegrounds, Aniimo, 007 First Light, Active Matter, Enlisted, Dragon’s Dogma 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Aion 2, Halloween: The Game, Hot Wheels Infinite Rush, Silent Hill: Townfall, Control Resonant, Ace Combat 8: Wings of Theve, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Star Wars: Galactic Racer, Gears of War: E-Day и Clive Barker’s Hellraiser: Revival.
Также в обновлённое приложение Nvidia App добавлены оптимальные игровые настройки для Aion 2, Control Resonant, EA Sports FC 27, Gears of War: E-Day и Star Wars: Galactic Racer.
В примечании к GeForce Game Ready 621.14 WHQL указано, что решена проблема с неправильным отображением цветов в Call of Duty: Modern Warfare 4. Кроме того, драйвер исправляет проблему с зависанием изображения или появлением чёрного экрана при воспроизведении видео на графических процессорах GeForce RTX 50-й серии, а также системах с RTX Spark после установки драйвера версии 621.01.
Скачать драйвер GeForce Game Ready 621.14 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.
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