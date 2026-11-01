Clive Barker’s Hellraiser: Revival — игра, вызывающая приятную боль. Рецензия

Жанр Хоррор, шутер Издатель Saber Interactive Разработчик https://saber.games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX Vega 64, 80 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-12400F 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 8 октября 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Предупреждения, вылезающие в начале многих игр, мало кто читает, но в Hellraiser: Revival наличие такого дисклеймера действительно кажется необходимостью. Хотя текст уместился всего лишь в пяти строчках, там упоминается всё подряд: и нецензурная лексика, и откровенные сцены, и реалистичные изображения жестокости, крови и увечий (но с уточнением, что всё — с обоюдного согласия участников этих действ), и многое другое. В каком-то смысле этот вступительный экран даже преуменьшает то, какого рода зрелище ждёт игрока, хотя совсем уж откровенной «жести», конечно, нет — иначе Revival не выпустили бы на таком количестве платформ, в том числе Switch 2. Но даже если игровой опыт у вас большой, при виде некоторых сцен брови будут сами приподниматься. И это, пожалуй, лучший комплимент для проекта по «Восставшему из ада».

Любителям хорроров этот бренд давно знаком — в далёком 1986 году писатель, режиссёр и сценарист Клайв Баркер выпустил новеллу «Восставший из ада», а затем экранизировал её. Вскоре после этого он снял вторую часть фильма, а потом серией заинтересовались «большие шишки» в Голливуде (в том числе небезызвестный Харви Вайнштейн) — и всё испортили. Продолжения клепались бесконечно, продюсеры требовали от Баркера писать сценарии, тот не хотел, поскольку ему толком не платили, поэтому качество фильмов стремительно падало, а сам он с брендом попрощался. Лишь в 2021 году писатель приобрёл права на свою же франшизу, но садиться в кресло режиссёра не стал, а скооперировался с Saber Interactive для создания видеоигры, при разработке которой с ним постоянно консультировались. События всех фильмов, кроме первых двух, в этой игре игнорируются — для Баркера эти проходные картины не существуют. Зато игрой он гордится, и после прохождения трудно спорить с тем, что для фанатов это отличное развлечение, пускай и не самое оригинальное в плане игрового процесса.

Hellraiser: Revival рассказывает новую историю, но во многом опирается как на повесть, так и на её экранизацию. Главный герой по имени Эйдан, к примеру, списан с Джулии из оригинальных работ Баркера — в поисках новых ощущений Эйдан со своей подругой Санни воспользовались загадочной шкатулкой, после чего девушку забрали в потусторонний Лабиринт сенобиты. Это люди, давно забывшие о своём прошлом и занимающиеся «просветлением» тех, кто их призывает в попытках почувствовать особые наслаждения. В двух словах объяснить трудно, проще назвать их «демонами для одних, ангелами для других», как описывает их лидер сенобитов Пинхед и в фильме, и в игре. Ради игры, кстати, на роль Пинхеда пригласили Дага Брэдли — до 2005 года он исполнял эту роль в восьми фильмах и с тех пор возвращался к персонажу лишь единожды, ради пары реплик в Dead by Daylight.

Шкатулка, которую называют «Конфигурацией Генезиса», интересна культистам из Алой церкви — фанатикам, пытающимся установить контакт с Лабиринтом и сенобитами, но не понимающим, к чему это на самом деле может привести. Они похищают Эйдена в попытках разобраться, откуда он взял эту «игрушку», однако тот легко даёт им отпор и со временем заключает сделку с Пинхедом — тот согласен вернуть Санни в реальный мир, но при определённых условиях. Здесь игра в очередной раз явно цитирует первоисточник, показывая «возвращенца» таким же страдающим скелетом, каким был возлюбленный Джулии, но дальше вселенную начинают всё активнее расширять в направлениях, которых не касались повесть и фильмы. Например, мы больше узнаём о сенобитах и конкретно о мотивации Пинхеда, лучше понимаем, чем сенобиты отличаются от обычных фанатиков из Алой церкви, знакомимся с «недостойными», обречёнными быть жертвами вечных экспериментов в Лабиринте. И поскольку сценарий писался под присмотром Баркера, всё это можно считать каноном — нет ощущения, что во вселенную добавили бессмысленную отсебятину.

История немного простовата по сравнению с работами Баркера, но в целом оставляет хорошее впечатление. Сюжет неторопливо разгоняется и поначалу кажется скучноватым (то же касается и геймплея, но о нём позднее), однако это компенсируется антуражем, который с первых минут погружает в больной, неприятный и недружелюбный, но в то же время жутко притягательный мир. Это боди-хоррор в лучшем своём проявлении — с льющейся кровищей, модифицированными (и обязательно обнажёнными) телами и другими «особенностями» жанра. Люди в БДСМ-костюмах, которые в любой другой игре выглядели бы карикатурно, сюда вписываются как влитые и необходимы для истории о гедонизме, духовной пустоте и одержимости. Трудно вспомнить, когда в последний раз создатели видеоигр решались обсуждать такие темы с такой степенью откровенности.

Больше всего впечатляет антураж — художники и дизайнеры локаций наверняка получали огромное удовольствие от воссоздания Лабиринта, подземелий культистов, Алой церкви и других мест, которые посещаешь по мере прохождения. Особенно роскошен Лабиринт, где чуть ли не каждую минуту попадаешь в комнату или коридор с совершенно новым освещением и уникальной отделкой стен. Он одновременно вызывает клаустрофобию и поражает красотой, вдохновлённой работами Маурица Эшера. А уж когда всё это становится местом действия для захватывающих погонь, где нужно носиться как угорелый и на бегу уворачиваться от препятствий, понимаешь, что в фильмах такое показать было бы гораздо труднее, чем в интерактивной видеоигре.

⇡#Удовольствие для стариков

Визуальному оформлению хочется петь дифирамбы, а вот игровой процесс аналогичных эмоций не вызывает. Он далеко не плох, просто как-то слишком… обычен на фоне настолько выдающегося дизайна локаций, персонажей и противников. Особенно в первые часы, когда очень медленно вводятся новые механики, взятые из многих других игр и не всегда хорошо работающие. Вот тебе дают ножик и предлагают драться в ближнем бою — приходится раз десять поцарапать противника и отпрыгивать назад, уклоняясь от его атак. Вот ты подходишь к шкафу, а он заперт на замок — запускается мини-игра со взломом, как две капли воды похожая на таковую в играх Bethesda. Вот тебя просят присесть и медленно подобраться к неподвижному врагу сзади, чтобы быстренько его устранить, и потом попадаешь в комнату с десятью такими полусонными противниками.

Уши популярных шутеров и хорроров торчат отовсюду. Инвентарь поделён на ячейки, и каждый взятый предмет занимает место, как в Resident Evil. Исследуя локации, находишь тряпки, пружины, порох и прочий хлам, из которого в меню на лету создаёшь предметы вроде аптечек и патронов, — такое много где есть, например, в Dying Light. Несколько ударов оглушают врагов, после чего они начинают мигать — их можно эффектно добить, как в современных Doom. Когда обучаешься телекинезу и хватаешь циркулярные пилы, которые запускаешь в противников, начинаешь вообще ностальгировать по Half-Life 2, где гравипушкой делал то же самое. А ломающееся оружие вроде труб и досок заставляет вспомнить Condemned.

Новых идей, в общем, практически нет — игра как будто сшита из разных кусков, как чудовище Франкенштейна. Из-за этого поначалу в геймплей может быть трудно втянуться — ты вроде бы играешь в боди-хоррор с балансирующей на грани дозволенного жестокостью, но почему-то решаешь головоломки, ищешь коды от сейфов и пытаешься утрамбовать в рюкзаке ремкомплекты и найденные биты. Но позднее, когда большинство механик объяснили, все «обучалки» закончились, а возможностей стало больше, игровой процесс начинает нравиться всё сильнее. Искусственный интеллект туповат, но разбрасываться острыми предметами, кидаться огнём (буквально), стрелять из дробовика и разносить в щепки броню тупым оружием очень весело. Вдобавок разработчики будто бы чем дальше, тем лучше осваиваются со своим инструментарием, и неплохо справляются с тем, чтобы помещать игрока в разные ситуации: тут пазл решить, там от врагов побегать, здесь с боссом сразиться — скучных моментов становится меньше, чем в начале.

Жаль, хромает баланс. Если играешь на среднем уровне сложности, со временем оружие ближнего боя становится всё менее нужным, поскольку патронов для «огнестрела» полно — чем точнее стреляешь по головам, тем дольше обоймы остаются полными. Если же выбирать самый «хард», там с ресурсами всё значительно труднее и играть вроде бы интереснее, но возникает проблема с автосохранениями — они попросту исчезают. Записывать прогресс на высокой сложности можно лишь с помощью «Отверстий Лабиринта» — считайте это аналогами терминалов из других игр. Иногда они расположены довольно близко друг к другу, а порой их не получается отыскать на протяжении десяти или двадцати минут, что вкупе с малым количеством ресурсов вызывает лишние трудности.

***

Hellraiser: Revival — не просто попытка заработать на бренде, о котором многие современные геймеры наверняка даже не слышали, а замечательное продолжение знаменитой повести и некогда популярной дилогии фильмов. Игра здорово расширяет интересную вселенную, а все нововведения были одобрены лично автором первоисточника, который сам с энтузиазмом рассказывает об этом проекте и доволен тем, что получилось. В плане геймплея Revival ничем не удивляет и слишком многое берёт из других шутеров, но в остальном она самобытна и даже оригинальна — игр с таким «визуалом», таким антуражем и таким сюжетом не так уж много, так что любителям хорроров и провокационных экшенов пропускать её точно не стоит.

Достоинства:

интересная история, здорово расширяющая вселенную с ведома и при участии самого Клайва Баркера;

замечательный визуальный стиль — Лабиринт получился особенно красивым;

провокационные сцены, которые каким-то чудом не вызвали претензий у рейтинговых агентств;

ко второй половине игры, когда открывается больше возможностей, геймплей становится увлекательнее.

Недостатки:

очень мало новых идей — почти все геймплейные механики без затей позаимствованы из других игр;

скучноватый игровой процесс в начале прохождения, когда персонажу недоступны самые весёлые возможности;

плохо сбалансированные уровни сложности.

Графика Каждая локация выглядит здорово, будь то жутко притягательные коридоры Лабиринта, непривычно оживлённые кладбища или места скопления любителей БДСМ. Дизайн сенобитов тоже хорош — артбук, идущий в комплекте с Deluxe-версией, позволяет рассмотреть их получше. Звук Не самый запоминающийся саундтрек, но нужную атмосферу он задаёт, делая напряжённые моменты более эффектными. Ну и слышать голос актёра, который много лет назад озвучивал Пинхеда, очень приятно. Одиночная игра Линейная сюжетная кампания с двумя концовками — главный выбор делаешь в конце. Чтобы посмотреть обе, повторно проходить игру не нужно. Оценочное время прохождения 12 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Успешное возвращение «Восставшего из ада» — не сильно удивляет в геймплейном плане, зато всё остальное выполнено в духе франшизы и вряд ли разочарует фанатов.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Видео: