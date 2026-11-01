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Clive Barker’s Hellraiser: Revival — игра, вызывающая приятную боль. Рецензия

 
Клайв Баркер и «Восставший из ада» — как будто обо всём этом я в последний раз слышал когда-то очень давно, ещё в прошлой жизни. И немудрено, ведь Баркер не занимался этой франшизой почти 40 лет! Зато новой игрой по её мотивам он очень гордится — рассказываем, чем именно Revival хороша
⇣ Содержание
Жанр Хоррор, шутер
Издатель Saber Interactive
Разработчик https://saber.games
Минимальные требования

Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX Vega 64, 80 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-12400F 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT
Дата выхода 8 октября 2026 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Предупреждения, вылезающие в начале многих игр, мало кто читает, но в Hellraiser: Revival наличие такого дисклеймера действительно кажется необходимостью. Хотя текст уместился всего лишь в пяти строчках, там упоминается всё подряд: и нецензурная лексика, и откровенные сцены, и реалистичные изображения жестокости, крови и увечий (но с уточнением, что всё — с обоюдного согласия участников этих действ), и многое другое. В каком-то смысле этот вступительный экран даже преуменьшает то, какого рода зрелище ждёт игрока, хотя совсем уж откровенной «жести», конечно, нет — иначе Revival не выпустили бы на таком количестве платформ, в том числе Switch 2. Но даже если игровой опыт у вас большой, при виде некоторых сцен брови будут сами приподниматься. И это, пожалуй, лучший комплимент для проекта по «Восставшему из ада».

#Действительно восставший

Любителям хорроров этот бренд давно знаком — в далёком 1986 году писатель, режиссёр и сценарист Клайв Баркер выпустил новеллу «Восставший из ада», а затем экранизировал её. Вскоре после этого он снял вторую часть фильма, а потом серией заинтересовались «большие шишки» в Голливуде (в том числе небезызвестный Харви Вайнштейн) — и всё испортили. Продолжения клепались бесконечно, продюсеры требовали от Баркера писать сценарии, тот не хотел, поскольку ему толком не платили, поэтому качество фильмов стремительно падало, а сам он с брендом попрощался. Лишь в 2021 году писатель приобрёл права на свою же франшизу, но садиться в кресло режиссёра не стал, а скооперировался с Saber Interactive для создания видеоигры, при разработке которой с ним постоянно консультировались. События всех фильмов, кроме первых двух, в этой игре игнорируются — для Баркера эти проходные картины не существуют. Зато игрой он гордится, и после прохождения трудно спорить с тем, что для фанатов это отличное развлечение, пускай и не самое оригинальное в плане игрового процесса.

Фанаты первого фильма при виде этих ребят будут показывать пальцем на экран, как Леонардо Ди Каприо в том меме

Фанаты первого фильма при виде этих ребят будут показывать пальцем на экран, как Леонардо Ди Каприо в том меме

Hellraiser: Revival рассказывает новую историю, но во многом опирается как на повесть, так и на её экранизацию. Главный герой по имени Эйдан, к примеру, списан с Джулии из оригинальных работ Баркера — в поисках новых ощущений Эйдан со своей подругой Санни воспользовались загадочной шкатулкой, после чего девушку забрали в потусторонний Лабиринт сенобиты. Это люди, давно забывшие о своём прошлом и занимающиеся «просветлением» тех, кто их призывает в попытках почувствовать особые наслаждения. В двух словах объяснить трудно, проще назвать их «демонами для одних, ангелами для других», как описывает их лидер сенобитов Пинхед и в фильме, и в игре. Ради игры, кстати, на роль Пинхеда пригласили Дага Брэдли — до 2005 года он исполнял эту роль в восьми фильмах и с тех пор возвращался к персонажу лишь единожды, ради пары реплик в Dead by Daylight.

Шкатулка, которую называют «Конфигурацией Генезиса», интересна культистам из Алой церкви — фанатикам, пытающимся установить контакт с Лабиринтом и сенобитами, но не понимающим, к чему это на самом деле может привести. Они похищают Эйдена в попытках разобраться, откуда он взял эту «игрушку», однако тот легко даёт им отпор и со временем заключает сделку с Пинхедом — тот согласен вернуть Санни в реальный мир, но при определённых условиях. Здесь игра в очередной раз явно цитирует первоисточник, показывая «возвращенца» таким же страдающим скелетом, каким был возлюбленный Джулии, но дальше вселенную начинают всё активнее расширять в направлениях, которых не касались повесть и фильмы. Например, мы больше узнаём о сенобитах и конкретно о мотивации Пинхеда, лучше понимаем, чем сенобиты отличаются от обычных фанатиков из Алой церкви, знакомимся с «недостойными», обречёнными быть жертвами вечных экспериментов в Лабиринте. И поскольку сценарий писался под присмотром Баркера, всё это можно считать каноном — нет ощущения, что во вселенную добавили бессмысленную отсебятину.

Натыкаясь на некоторых персонажей, жалеешь, что с ними нельзя поговорить

Натыкаясь на некоторых персонажей, жалеешь, что с ними нельзя поговорить

История немного простовата по сравнению с работами Баркера, но в целом оставляет хорошее впечатление. Сюжет неторопливо разгоняется и поначалу кажется скучноватым (то же касается и геймплея, но о нём позднее), однако это компенсируется антуражем, который с первых минут погружает в больной, неприятный и недружелюбный, но в то же время жутко притягательный мир. Это боди-хоррор в лучшем своём проявлении — с льющейся кровищей, модифицированными (и обязательно обнажёнными) телами и другими «особенностями» жанра. Люди в БДСМ-костюмах, которые в любой другой игре выглядели бы карикатурно, сюда вписываются как влитые и необходимы для истории о гедонизме, духовной пустоте и одержимости. Трудно вспомнить, когда в последний раз создатели видеоигр решались обсуждать такие темы с такой степенью откровенности.

Больше всего впечатляет антураж — художники и дизайнеры локаций наверняка получали огромное удовольствие от воссоздания Лабиринта, подземелий культистов, Алой церкви и других мест, которые посещаешь по мере прохождения. Особенно роскошен Лабиринт, где чуть ли не каждую минуту попадаешь в комнату или коридор с совершенно новым освещением и уникальной отделкой стен. Он одновременно вызывает клаустрофобию и поражает красотой, вдохновлённой работами Маурица Эшера. А уж когда всё это становится местом действия для захватывающих погонь, где нужно носиться как угорелый и на бегу уворачиваться от препятствий, понимаешь, что в фильмах такое показать было бы гораздо труднее, чем в интерактивной видеоигре.

Иногда игра похожа на другие хорроры от первого лица, но чаще всего выглядит очень самобытно

Иногда игра похожа на другие хорроры от первого лица, но чаще всего выглядит очень самобытно

#Удовольствие для стариков

Визуальному оформлению хочется петь дифирамбы, а вот игровой процесс аналогичных эмоций не вызывает. Он далеко не плох, просто как-то слишком… обычен на фоне настолько выдающегося дизайна локаций, персонажей и противников. Особенно в первые часы, когда очень медленно вводятся новые механики, взятые из многих других игр и не всегда хорошо работающие. Вот тебе дают ножик и предлагают драться в ближнем бою — приходится раз десять поцарапать противника и отпрыгивать назад, уклоняясь от его атак. Вот ты подходишь к шкафу, а он заперт на замок — запускается мини-игра со взломом, как две капли воды похожая на таковую в играх Bethesda. Вот тебя просят присесть и медленно подобраться к неподвижному врагу сзади, чтобы быстренько его устранить, и потом попадаешь в комнату с десятью такими полусонными противниками.

Уши популярных шутеров и хорроров торчат отовсюду. Инвентарь поделён на ячейки, и каждый взятый предмет занимает место, как в Resident Evil. Исследуя локации, находишь тряпки, пружины, порох и прочий хлам, из которого в меню на лету создаёшь предметы вроде аптечек и патронов, — такое много где есть, например, в Dying Light. Несколько ударов оглушают врагов, после чего они начинают мигать — их можно эффектно добить, как в современных Doom. Когда обучаешься телекинезу и хватаешь циркулярные пилы, которые запускаешь в противников, начинаешь вообще ностальгировать по Half-Life 2, где гравипушкой делал то же самое. А ломающееся оружие вроде труб и досок заставляет вспомнить Condemned.

Стоит разок швырнуть диск от пилы, и захочется делать это каждую минуту

Стоит разок швырнуть диск от пилы, и захочется делать это каждую минуту

Новых идей, в общем, практически нет — игра как будто сшита из разных кусков, как чудовище Франкенштейна. Из-за этого поначалу в геймплей может быть трудно втянуться — ты вроде бы играешь в боди-хоррор с балансирующей на грани дозволенного жестокостью, но почему-то решаешь головоломки, ищешь коды от сейфов и пытаешься утрамбовать в рюкзаке ремкомплекты и найденные биты. Но позднее, когда большинство механик объяснили, все «обучалки» закончились, а возможностей стало больше, игровой процесс начинает нравиться всё сильнее. Искусственный интеллект туповат, но разбрасываться острыми предметами, кидаться огнём (буквально), стрелять из дробовика и разносить в щепки броню тупым оружием очень весело. Вдобавок разработчики будто бы чем дальше, тем лучше осваиваются со своим инструментарием, и неплохо справляются с тем, чтобы помещать игрока в разные ситуации: тут пазл решить, там от врагов побегать, здесь с боссом сразиться — скучных моментов становится меньше, чем в начале.

Жаль, хромает баланс. Если играешь на среднем уровне сложности, со временем оружие ближнего боя становится всё менее нужным, поскольку патронов для «огнестрела» полно — чем точнее стреляешь по головам, тем дольше обоймы остаются полными. Если же выбирать самый «хард», там с ресурсами всё значительно труднее и играть вроде бы интереснее, но возникает проблема с автосохранениями — они попросту исчезают. Записывать прогресс на высокой сложности можно лишь с помощью «Отверстий Лабиринта» — считайте это аналогами терминалов из других игр. Иногда они расположены довольно близко друг к другу, а порой их не получается отыскать на протяжении десяти или двадцати минут, что вкупе с малым количеством ресурсов вызывает лишние трудности.

Отвлекать врагов киданием бутылок здесь тоже можно

Отвлекать врагов киданием бутылок здесь тоже можно

***

Hellraiser: Revival — не просто попытка заработать на бренде, о котором многие современные геймеры наверняка даже не слышали, а замечательное продолжение знаменитой повести и некогда популярной дилогии фильмов. Игра здорово расширяет интересную вселенную, а все нововведения были одобрены лично автором первоисточника, который сам с энтузиазмом рассказывает об этом проекте и доволен тем, что получилось. В плане геймплея Revival ничем не удивляет и слишком многое берёт из других шутеров, но в остальном она самобытна и даже оригинальна — игр с таким «визуалом», таким антуражем и таким сюжетом не так уж много, так что любителям хорроров и провокационных экшенов пропускать её точно не стоит.

Достоинства:

  • интересная история, здорово расширяющая вселенную с ведома и при участии самого Клайва Баркера;
  • замечательный визуальный стиль — Лабиринт получился особенно красивым;
  • провокационные сцены, которые каким-то чудом не вызвали претензий у рейтинговых агентств;
  • ко второй половине игры, когда открывается больше возможностей, геймплей становится увлекательнее.

Недостатки:

  • очень мало новых идей — почти все геймплейные механики без затей позаимствованы из других игр;
  • скучноватый игровой процесс в начале прохождения, когда персонажу недоступны самые весёлые возможности;
  • плохо сбалансированные уровни сложности.

Графика

Каждая локация выглядит здорово, будь то жутко притягательные коридоры Лабиринта, непривычно оживлённые кладбища или места скопления любителей БДСМ. Дизайн сенобитов тоже хорош — артбук, идущий в комплекте с Deluxe-версией, позволяет рассмотреть их получше.

Звук

Не самый запоминающийся саундтрек, но нужную атмосферу он задаёт, делая напряжённые моменты более эффектными. Ну и слышать голос актёра, который много лет назад озвучивал Пинхеда, очень приятно.

Одиночная игра

Линейная сюжетная кампания с двумя концовками — главный выбор делаешь в конце. Чтобы посмотреть обе, повторно проходить игру не нужно.

Оценочное время прохождения

12 часов.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Успешное возвращение «Восставшего из ада» — не сильно удивляет в геймплейном плане, зато всё остальное выполнено в духе франшизы и вряд ли разочарует фанатов.

Оценка: 8,0/10

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    Теги: игра, clive barker’s hellraiser: revival
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