AMD добавила машинное обучение в апскейлер для Xbox — FSR 4.1.2 стала доступна разработчикам

Компания AMD объявила, что технология масштабирования FSR 4.1.2 теперь доступна для консолей Xbox Series X и Series S в составе октябрьского комплекта средств разработки (GDK) от Microsoft. Это первый случай, когда технология масштабирования FSR от AMD, основанная на машинном обучении, стала доступна разработчикам игр для консолей Xbox. Ранее разработчики могли использовать только более ранние, аналитические версии FSR, не задействующие машинное обучение.

Реализация для консолей включает две модели INT8. Полноценная модель (Full INT8) представляет собой стандартную версию FSR 4.1.2, тогда как новая облегченная модель (Lite INT8) занимает менее половины объёма памяти и требует меньше ресурсов графического процессора. Обе модели работают как на Xbox Series X, так и на Series S, позволяя разработчикам снизить нагрузку, связанную с масштабированием, на аппаратном обеспечении с ограниченными графическими ресурсами.

В AMD поясняют, что требования к объёму памяти у обеих моделей идентичны, поскольку распределение памяти зависит от разрешения рендеринга и выходного разрешения, а не от размера самой модели. Разработчики могут переключаться между версиями Full и Lite непосредственно во время работы приложения, чтобы сравнить качество изображения и затраты ресурсов GPU. Кроме того, AMD и Microsoft оптимизировали эту технологию специально для обеих консолей.

Версия FSR 4.1.2 для Xbox использует тот же программный интерфейс (API) AMD FSR SDK, что и вариант для Windows. Зарегистрированные разработчики могут получить подписанные AMD консольные бинарные файлы через GDK от Microsoft и использовать уже существующие процессы интеграции. Набор поддерживаемых режимов качества остался прежним: Native AA, Quality, Balanced, Performance и Ultra Performance.

Ранее AMD выпустила FSR 4.1.2 для видеокарт серии Radeon RX 6000 и ряда процессоров Ryzen (через FSR SDK 2.4). Технология также поддерживается на портативных устройствах серии ROG Ally. В настоящее время Asus предлагает предварительную версию драйвера для ROG Ally X и Ally X20, которая позволяет использовать FSR 4.1.2 в играх с поддержкой DirectX 12, где уже реализована технология FSR 3.1 или более поздние версии.

Важно отметить, что анонс для Xbox касается именно доступа для разработчиков, а не автоматического обновления уже существующих игр. Чтобы игроки смогли воспользоваться новой технологией, студиям необходимо интегрировать её в свои проекты. AMD опубликовала пример проекта для разработчиков, однако не сообщила, какие игры для Xbox первыми получат поддержку FSR 4.1.2.