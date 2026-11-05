Геймплея нет, купи футболку: Bethesda выпустила фирменную одежду по The Elder Scrolls VI: Sentinel, чтобы фанаты могли «показать свой ажиотаж»

До релиза горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI: Sentinel остаётся ещё несколько лет, а зарабатывать издателю Bethesda Softworks и разработчикам из Bethesda Game Studios нужно уже сейчас.

Напомним, The Elder Scrolls VI была представлена на E3 2018. За прошедшие с тех пор более восьми лет игра не удостоилась ни одного показа, однако на этой неделе наконец получила полное название — с подзаголовком Sentinel.

Как подметили в издании GamesRadar, следующим шагом Bethesda в продвижении The Elder Scrolls VI: Sentinel стало не раскрытие новых подробностей игры или публикация первого геймплея, а выпуск тематической атрибутики.

Вслед за раскрытием полного названия The Elder Scrolls VI: Sentinel в официальном магазине Bethesda Gear Store появились футболка (стоимостью $35) и кофта с капюшоном ($65) по мотивам игры.

«Ваше следующее путешествие через Тамриэль состоится в The Elder Scrolls VI: Sentinel. Покажите свой ажиотаж с официальной футболкой / худи!» — гласит описание обоих товаров.

События The Elder Scrolls VI: Sentinel развернутся в провинции Хаммерфелл, а история, по слухам, впервые в серии раскроет тайны загадочных артефактов в заголовке франшизы — Древних свитков. На это намекает и недавний тизер.

Сроков выхода у The Elder Scrolls VI: Sentinel нет, но Bethesda предупредила, что ожидание затянется. По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), от релиза игру отделяют «всё ещё более двух лет».