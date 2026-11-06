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Битва игр года, новые номинации и возвращение старых: Valve раскрыла первые подробности The Steam Awards 2026

Зимняя распродажа Steam приближается, а вместе с ней и юбилейная, десятая по счёту церемония награждения The Steam Awards. Компания Valve поделилась первыми подробностями премии Steam 2026.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Детали премии Steam 2026 раскрыл представленный Valve в соцсетях официальный трейлер предстоящей церемонии. Юбилейное шоу предложит стандартные номинации, новые и хорошо забытые старые.

В частности, на премии Steam 2026 вновь можно будет проголосовать в двух знакомых по прошлым годам категориях:

  • «Ну ещё пять минуточек» (Just 5 More Minutes) с премии Steam 2016 — для игр, которые не хочется закрывать;
  • «Словами не описать» (Defies Description) с премии Steam 2017 — для игр, которые невозможно объяснить.

Что касается новых номинаций на премии Steam 2026, то их тоже две:

  • «Теперь это моя работа» (This is My Job Now) — для игр, которые отнимают всё свободное время;
  • «Зал славы зала славы» (Hall of Fame of the Hall of Fame) — для «Игр года» прошлых лет. В Valve предупредили, что голосовать в этой категории — «это как выбрать любимого ребёнка».

Выдвинуть своих кандидатов на звание номинантов в 14 категориях премии Steam 2026 можно будет на протяжении недели — с 23 по 30 ноября. В 2025 году этот этап совпал с распродажей в честь «Чёрной пятницы».

Голосование за номинантов премии Steam 2026 стартует 17 декабря вместе с традиционно масштабной зимней распродажей. В прошлый раз победителей объявили с её окончанием уже в наступившем новом году.

До конца декабря, помимо зимней распродажи, в Steam пройдёт лишь фестиваль ролевых автобаттлеров (с 16 по 23 ноября). Впрочем, Valve уже распланировала мероприятия до середины 2027 года.

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Теги: steam, valve
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