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Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis

За почти 15 лет The Elder Scrolls V: Skyrim получила уже немало мультиплеерных модов, однако новый неофициальный проект превратил нашумевшую фэнтезийную RPG от Bethesda Game Studios в настоящую MMO.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Как подметил портал PC Gamer, на днях в раннем доступе стартовала амбициозная модификация Aurbis, которая переносит события Skyrim в синхронизированную провинцию с общим для всех временем, календарём и погодой.

Пользователи могут заводить семьи, формировать фракции, осваивать профессии, исследовать подземелья, выполнять квесты, совершать преступления, создавать экономические системы, истории и легенды.

Источник изображения: ModDB (Aurbis)

Источник изображения: ModDB (Aurbis)

В ролевом отыгрыше участвовать необязательно. К Aurbis можно относиться как к ролевому серверу, мультиплеерной RPG, PvE-приключению, противостоянию фракций, экономическому симулятору или их комбинации.

Aurbis также обещает переработанные редактор персонажа и ролевую систему, углублённое выживание, механику грамотности и познания новых языков, долгосрочные последствия решений, штрафы за смерть и многое другое.

Источник изображения: ModDB (Aurbis)

Источник изображения: ModDB (Aurbis)

Скачать Aurbis можно с площадки ModDB. Для работы моду нужна легальная копия The Elder Scrolls V: Skyrim для ПК версии 1.6.1170. Проект находится на стадии открытого бета-тестирования и сроков полноценного релиза не имеет.

The Elder Scrolls V: Skyrim дебютировала 11 ноября 2011 года на PC, PS3 и Xbox 360. С тех пор игра была портирована на все современные платформы. Тем временем до выхода The Elder Scrolls VI: Sentinel остаётся «всё ещё более двух лет».

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Теги: the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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